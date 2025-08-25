NOlympia – das Bündnis gegen die Münchner Olympiabewerbung formiert sich

Momentan sieht man ja in München überall Plakate mit der Aufschrift NOlympia. Das gleichnamige Bündnis kämpft gegen eine mögliche Bewerbung Münchens für die Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044. OB Dieter Reiter sagt, dass in München die nachhaltigsten Spiele aller Zeiten abgehalten werden könnten, da die Einrichtungen der Spiele von 1972 weitgehend genutzt werden können. Wir fragten Florian Kaiser, politischer Referent beim Bund Naturschutz: Wäre München da nicht sogar verpflichtet, die Spiele auszutragen, wenn andere Standorte weniger nachhaltig sind?

Magazin-Beitrag Nolympia vom 19.08.2025 – Länge: 12:01 Min.