Weltladendachverband, fair gehandelte Textilien, Kaffee rösten – „Von München soll kein Schaden ausgehen“ – Teil 6

In der sechsten Sendung aus der Reihe „Von München soll kein Schaden ausgehen – Fairer Handel, Solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit“ haben wir folgende Themen vorbereitet:

Zu Beginn stellen wir den Weltladendachverband vor, der dieses Jahr 50 Jahre alt geworden ist.

Dann geht es um Unternehmen, die fair gehandelte Textilien produzieren und handeln sowie um einen nachhaltigen Online-Shop.

Und schließlich lassen wir uns zeigen, wie man Kaffee röstet – fair gehandelten Kaffee natürlich.