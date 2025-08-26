Weltladendachverband, fair gehandelte Textilien, Kaffee rösten – „Von München soll kein Schaden ausgehen“ – Teil 6

26. August 2025 Nick Alles zum Nachhören, Erde und Zerstörung, International, München, Politik & Gesellschaft, Wirtschaft und Soziales 0

Kaffee rösten mit dem Weltladen Augsburg auf den Eine Welt-Tagen in Augsburg - Foto: Eine Welt Netzwerk Bayern

In der sechsten Sendung aus der Reihe „Von München soll kein Schaden ausgehen – Fairer Handel, Solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit“ haben wir folgende Themen vorbereitet:

  • Zu Beginn stellen wir den Weltladendachverband vor, der dieses Jahr 50 Jahre alt geworden ist.
  • Dann geht es um Unternehmen, die fair gehandelte Textilien produzieren und handeln sowie um einen nachhaltigen Online-Shop.
  • Und schließlich lassen wir uns zeigen, wie man Kaffee röstet – fair gehandelten Kaffee natürlich.

