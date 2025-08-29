05.09. – „H wie Hörspiel“ goes Pasinger Fabrik

05.09.2025 – „H wie Hörspiel“ goes Pasinger Fabrik: Ein Feature über den artBAM-Preisträger Markus Mehr und seine Multi-Channel-Soundinstallation „Supra“

„Nur Freaks senden mich!“, antwortete Markus Mehr begeistert auf die Sendeanfrage von „H wie Hörspiel“. Eine treffende Beschreibung für LORA München und das untrügliche Ohr unserer Redaktion, die auf Nischenkünstler und außergewöhnliche Hörerlebnisse spezialisiert ist. In der Pasinger Fabrik ist die Multi-Channel-Soundinstallation „Supra“ des herausragenden ArtBAM-Preisträgers Markus Mehr noch bis 31. August 2025 zu sehen und zu hören. Wer es zeitlich nicht in die Ausstellung schafft, kann am Freitag, den 5. September 2025, von 20 bis 21 Uhr bei LORA München der Klangkunst „Supra“ in voller Länge ganz bequem dahoam im Sessel lauschen. Bei uns erfahren Sie darüber hinaus im exklusiven Künstlergespräch, weshalb der Augsburger für seine Soundinstallation ein ökologisches Thema gewählt hat, was es mit dem Titel „Supra“ auf sich hat und warum seine Klangkunst perfekt in eine Hörspiel-Sendereihe passt.

Nicht verpassen, unbedingt einschalten: „H wie Hörspiel“

Freitag, 05. September 2025 von 20-21 Uhr auf UKW 92,4 MHz und im Livestream auf Lora924.de sowie den gängigen Internetradioplayern.

Wiederholungen: