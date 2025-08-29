♦ ♦ ♦ ♦ ♦ WORTSENDUNG ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Rechtskolumne wird tagesaktuell als Magazinbeitrag gesendet. Die LORA Magazine laufen Montag bis Freitag von 18 – 19 Uhr. Wiederholt werden die Magazine im Internet von Dienstag bis Freitag um 0 Uhr, in DAB+ und Internet von Montag bis Freitag um 3 Uhr, 7 Uhr und 12 Uhr. Das Freitagsmagazin wird am Samstag um 16 Uhr und am Montag um 1 Uhr wiederholt.

Die Redaktion der „Rechtskolumne“ erstellt aktuelle Gerichtsreportagen mit Prozessberichten, erläutert dabei rechtliche Hintergründe und führt in Zusammenarbeit mit anderen LORA-Redaktionen, etwa derjenigen der „Sozialen Welt“, in unser sehr vielfältiges Rechtssystem ein. Die meisten Beiträge werden aber tagesaktuell in Magazin zu hören sein.

Der verantwortliche Redakteur ist Michael Hofmann, Rechtsanwalt im Ruhestand. Er wird aufgrund seiner langjährigen praktischen Erfahrung die manchmal recht komplexen rechtlichen Sachverhalte unseren Zuhörenden verständlich nahebringen und erläutern. Die nachfolgende Seite dient dabei auch dem Nachhören von Sendungen oder von eigenen Podcasts, die der rechtlichen Fortbildung von juristischen Laien dienen soll.

Dabei wird es nicht nur um das Strafrecht gehen, das typischerweise viele Menschen interessiert. Auch Rechtsgebiete wie etwa das Verfassungsrecht werden zur Stärkung der Demokratie dargestellt werden.

Eine Abrundung finden sich dann in Beiträgen zu Themen mit rechtspolitischen-, verwaltungs- oder arbeitsrechtlichen Belangen. Letztendlich wird die Redaktion auch klassische Kommentare zu aktuellen juristischen Themen, aber auch dazu abgeben, wie vor allem die Exekutive in Person von Bundes- und Landesministerinnen und -minister mit dem Recht umgeht. Maßstab ist dabei immer das Grundgesetz und die jeweilige Landesverfassung.

Verantwortlicher Redakteur: Michael Hofman

Kontakt: Rechtskolumne.RadioLora [ät] web.de