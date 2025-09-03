Anti-Kriegs-Tag in München

Am Montag, den 01. September, war Anti-Kriegs-Tag. Der Überfall Deutschlands auf Polen 1939 jährte sich zum 86. Mal. Aus diesem Anlass demonstrierten in ganz Deutschland Menschen gemeinsam auf den Straßen für Frieden und gegen Aufrüstung.

In München am Karlsplatz/Stachus fanden sich ca. 250 Menschen um 17:00 Uhr zu einer Kundgebung zusammen und brachten ihren Unmut zur aktuellen Lage zum Ausdruck. Unsere Kollegen Maurin Will und Forrest Renz waren vor Ort.

Gebauter Beitrag von Maurin Will und Interview von Martina Helbing mit Jürgen Grässlin – Erstaustrahlung: 03.09.2025 – 14:26 Minuten



Soweit der Gewerkschafter, Buchautor und DFG-VK-Sprecher Jürgen Grässlin, mit dem wir am Montag, 01. September über den Antikriegstag gesprochen haben. Im Hintergrund hörte man schon die herankommende Demonstration, die am Stachus gestartet ist. Unsere Kollegen Maurin Will und Forrest Renz haben auf dieser Demonstration einige Stimmen gesammelt, die sie im vorherigen Beitrag hörten.