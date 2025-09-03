Do 04.09. – Nachtschiene bei LORA München

In der Nacht von Donnerstag, den 07. August auf Freitag, den 08. August entgleist die Nachtschiene auf LORA München! Im Livestream und auf DAB+ dürft ihr euch auf unkommerziellen und unkonventionellen Sound verschiedener DJs aus dem Münchener Raum freuen! Zum Nachhören gibt´s die verschiedenen Sets anschließend beim Autonomen Audio Kollektiv auf Soundcloud.

Line-Up:

00:00 Uhr – 02:00 Uhr: Jua Flor (Afro House, Oriental House, Acid) WUT Kollektiv

02:00 Uhr – 04:00 Uhr: K-Ja (House, Indie Dance) WUT Kollektiv

04:00 Uhr – 06:00 Uhr: Big Data Soundsystema (Digital, Resistance)