Um- bzw. Neubau der Großmarkthalle in München wird zum Desaster

Der SPD-Politiker und Anwohner der Großmarkthalle, Florian von Brunn hat bei der Stadt Klage gegen die Pläne des Um- bzw. Aus- oder Neubaus der Großmarkthalle eingereicht. Wir sprachen mit ihm am Mittwoch, den 3. September. Er hat mehr Bürger:innenbeteiligung eingefordert, da die geplanten Maßnahmen riesige Auswirkungen auf den Stadtteil und natürlich auch auf die Bürger:innen haben werden. Am 4. September platzte dann diese Meldung rein: „Büschl-Gruppe steigt bei der Großmarkthalle aus“. Alles geht sozusagen nach fast 10-jähriger Planung wieder zurück auf Null. Ein Desaster für die Stadt München. Hier das Interview mit Florian von Brunn vom 3. September.
Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Was gerade noch galt ist heute „Schnee von gestern“.
