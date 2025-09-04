Um- bzw. Neubau der Großmarkthalle in München wird zum Desaster

Der SPD-Politiker und Anwohner der Großmarkthalle, Florian von Brunn hat bei der Stadt Klage gegen die Pläne des Um- bzw. Aus- oder Neubaus der Großmarkthalle eingereicht. Wir sprachen mit ihm am Mittwoch, den 3. September. Er hat mehr Bürger:innenbeteiligung eingefordert, da die geplanten Maßnahmen riesige Auswirkungen auf den Stadtteil und natürlich auch auf die Bürger:innen haben werden. Am 4. September platzte dann diese Meldung rein: „Büschl-Gruppe steigt bei der Großmarkthalle aus“. Alles geht sozusagen nach fast 10-jähriger Planung wieder zurück auf Null. Ein Desaster für die Stadt München. Hier das Interview mit Florian von Brunn vom 3. September.

Magazin vom 03.09.2025 – Interview Florian von Brunn. Länge: 10:03 Min.

Und dann überschlagen sich die Ereignisse. Was gerade noch galt ist heute „Schnee von gestern“.