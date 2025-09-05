„Druck machen“ – Jürgen Resch und die Deutsche Umwelthilfe

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Deutschen Umwelthilfe führten wir mit Jürgen Resch – einem der Bundesgeschäftsführer der DUH – ein Interview. Es geht u.a. um sein Buch „Druck machen“. Unsere Kollegin Martina Helbing führte mit ihm im August dieses Interview, das in drei Teilen gesendet wurde.

Im 1. Teil geht es um die Anfänge der DUH und dem persönlichen Werdegang von Jürgen Resch – speziell um den Kampf gegen Pestizide und gegen die Gift-Lobby.

Interview mit Jürgen Resch. Teil 1 – Länge: 10:51 Min.

Der 2. Teil dreht sich um den langen Kampf gegen Plastikflut und für Mehrweg.

Interview mit Jürgen Resch. Teil 2 – Länge: 8:06 Min.

Im 3. Teil geht es um den langen Kampf um die saubere Luft und das Giftgaskartell der Autokonzerne.

Interview mit Jürgen Resch. Teil 3 – Länge: 7:41 Min.

Literaturhinweis:

Jürgen Resch: Druck machen! Wie Politik und Wirtschaft wissentlich Umwelt und Klima schädigen. München 2023 (Ludwig Verlag)