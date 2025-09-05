LIN25 – Infoveranstaltung – Baugenehmigung auf Rechtswidrigkeit prüfen

Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Thema Spekulation und Verdichtung in Sendling.

LIN25 hatte am 13. August zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Thema Spekulation und Verdichtung in Sendling eingeladen. Es kamen etwa 25 Interessierte – aus der Nachbarschaft, aber auch von Initiativen aus anderen Stadtteilen mit ähnlichen Zielen. Neben Thomas Hinz, dem Sprecher der Initiative sprachen Markus Lutz vom BA 6 sowie Gerhard Metzger von #ausspekuliert.

Spekulation und Verdichtung. Länge: 22:38 Min.