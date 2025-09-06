Pressegespräch zu Münchens Olympia-Bewerbung

Ein Thema, das uns Münchnerinnen und Münchner die nächsten Wochen und Monate weiter stark beschäftigen wird: Olympia in München.

Am 26. Oktober dürfen wir Bewohner über die Olympiabewerbung der bayerischen Landeshauptstadt abstimmen. Per Bürgerentscheid, der sogar per Briefwahl abzugeben ist. Sollte der Entscheid positiv ausfallen und München tatsächlich als Austragungsort der Spiele der Olympics und Paralympics bestimmt werden, so ist der Weg zu den Großsportereignissen im Jahr 2036, 40 oder 44 frei.

Insbesondere auch bei den politischen Parteien läuft das Thema Olympiabewerbung derzeit auf Hochtouren.

Hören Sie hier das gemeinsame Pressegespräch von Max Deisenhofer, Landtagsabgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen und dem Präsident des Bayerischen Landes-Sportverbandes Jörg Ammon.

Gebauter Beitrag von Maurin Will – 05.09.2025 – 4:42 Minuten