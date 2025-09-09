Fr 12.09. – Kleinkunstfunke bei LORA München

Am Freitag den 12.09. entführen wir Euch in einen Raum der Utopien – auf das erste Feuer und Flowart Gathering des Feuerinsel Kollektivs München, das von 28.-31.08. in Baar bei Augsburg stattgefunden hat. Feuer und Flowart verbindet Feuerkunst, Akrobaktik, Tanz und Kampfsport zu einer ästhetischen Kunstform. Wir lassen die Flammen für Euch tanzen und laden Euch ein, mit uns zusammen wieder Kind zu sein, zu staunen, zu träumen, zu gauklern und ganz viel zu lachen! Es wird clownesque, akrobatisch, musikalisch!