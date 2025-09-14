Kürzungen im Kulturbereich und weibliche Perspektiven

– waren die Themenschwerpunkte der Sendung der ver.di Frauen am 10. September 2025.
Darüber diskutierten wir live im Studio mit vier Frauen vom Fach:
- Sinem Gökser, (Theaterwissenschaftlerin, Kunsthistorikerin und Beauftragte für Diversität und Inklusion für die HFF, HMTM und AdBK München in Kooperation mit der Theaterakademie August Everding) und Sprecherin von „München ist Kultur“,
- Bahar Auer, (Nahosthistorikerin, Kompetenzteam Vielheit, Kulturbunt Neuperlach) und Sprecherin von „München ist Kultur“
- Agnes Kottmann, verdi-Landessekretärin für die Kunstfachgruppen in Bayern und
- Tamara Banez, Musikerin.
