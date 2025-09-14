Kürzungen im Kulturbereich und weibliche Perspektiven

– waren die Themenschwerpunkte der Sendung der ver.di Frauen am 10. September 2025.

Darüber diskutierten wir live im Studio mit vier Frauen vom Fach:

Sinem Gökser, (Theaterwissenschaftlerin, Kunsthistorikerin und Beauftragte für Diversität und Inklusion für die HFF, HMTM und AdBK München in Kooperation mit der Theaterakademie August Everding) und Sprecherin von „München ist Kultur“,

Bahar Auer, (Nahosthistorikerin, Kompetenzteam Vielheit, Kulturbunt Neuperlach) und Sprecherin von „München ist Kultur"

Agnes Kottmann, verdi-Landessekretärin für die Kunstfachgruppen in Bayern und

Tamara Banez, Musikerin.