Kürzungen im Kulturbereich und weibliche Perspektiven

14. September 2025

– waren die Themenschwerpunkte der Sendung der ver.di Frauen am 10. September 2025.

Darüber diskutierten wir live im Studio mit vier Frauen vom Fach:

  • Sinem Gökser, (Theaterwissenschaftlerin, Kunsthistorikerin und Beauftragte für Diversität und Inklusion für die HFF, HMTM und AdBK München in Kooperation mit der Theaterakademie August Everding) und Sprecherin von „München ist Kultur“,
  • Bahar Auer, (Nahosthistorikerin, Kompetenzteam Vielheit, Kulturbunt Neuperlach) und Sprecherin von „München ist Kultur“
  • Agnes Kottmann, verdi-Landessekretärin für die Kunstfachgruppen in Bayern und
  • Tamara Banez, Musikerin.
Sendung der ver.di Frauen vom 10.09.2025 – Länge: 50:59 Min.

