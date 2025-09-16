Am 20. September 2015 lief die erste Sendung von Gery’s + Tary’s Favourites

auf DAB+ und im Internet Livestream.

Einem Sonntag Nachmittag, dem ersten Wiesn-Sonntag 2015, von 14 bis 16 Uhr.

Das ist nun zehn Jahre her.

Ein Grund, ein bisschen zurückzublicken auf das, was wir in den zehn Jahren alles gesendet haben.

Also:

Rückblick auf 10 Jahre Gery’s + Tary’s Favourites, Teil 1

am Montag, 22. September 2025 16:00 bis 17:00 Uhr

auf UKW und im Internet Livestream

Im ersten Teil erfahrt ihr,

wie die Sendung Gery’s + Tary’s Favourites entstanden ist,

wie es dann zum jetzigen Sendetermin gekommen ist,

und es gibt zahlreiche Favoriten aus den Sendungen bis April 2020,

mit Musik von Austria Project, Duran Duran, Rino Gaetano, den Toy Dolls u.v.m.

… und …

Rückblick auf 10 Jahre Gery’s + Tary’s Favourites, Teil 2

am Montag, 29. September 2025 16:00 bis 17:00 Uhr

auf UKW und im Internet Livestream

Im zweiten Teil gibt es einen Rückblick auf die Sendungen

ab Frühjahr 2020 bis heute (Herbst 2025).

Die standen unter dem Einfluss des Corona Shutdown (März 2020),

Tarys schwerer Erkrankung (April 2020) und schließlich Tod (September 2022)

und sind wie gewohnt mit Informationen und Hintergründen zu den Liedern

von der Spider Murphy Gang, Johnny Cash, den Dubliners, Free u.v.m.

Teil 3, ein zweiter Rückblick auf die Sendungen von 2015 bis 2019

mit Musik u.a. von den H-Blockx, Led Zeppelin, Eric Burdon & the Animals, Kate Bush),

und

Teil 4, ein zweiter Rückblick auf die Sendungen von 2020 bis heute (2025)

mit Musik u.a. von Svenson, Frag Nicht, Polarkreis 18, Queen,

folgen im Oktober 2025.



Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

jeweils nur im Internet Livestream.

In der LoRa Mediathek kann man die Favourites

7 Tage lang nach dem Sendetermin

nachhören oder sich als mp3 runterladen.

Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt bitte an kritik@lora924.de

am besten mit cc an info@gerytaryfavourites.com

Viel Spaß beim Zuhören

wünscht

Gery

Vorschau: Nächste Wunschbox im Oktober 2025

am Mittwoch, 29. Oktober 2025 22:00 bis 24:00 Uhr

gibt es die nächste Ausgabe der Wunschbox. Die 33te mittlerweile!

Da spielen wir Hörerwünsche evtl. mit einer kleine Geschichte dazu.

Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com

Merci.