Gespräch mit den Leiter*innen der Berufsschule für Berufsvorbereitung am Bogenhausener Kirchplatz München

In der Berufsschule für Berufsvorbereitung lernen Schüler*innen wie sie einen Beruf finden. Jugendliche ohne Ausbildungsplatz und ohne Schulabschluss mit Wissensdefiziten und Sprachproblemen erhalten hier eine Einführung in viele Praxisfelder. Sie können wieder Selbstbewusstsein aufbauen, Freude am Lernen entwickeln, Schulabschlüsse nachholen und eine Lehrstelle finden.

– eine Sendung der Interkulturellen Stiftung Kolibri