Gegenstimmen zur Internationalen Automobil Ausstellung



Zwischen 08. und 14. September hat in München die Internationale Automobilausstellung stattgefunden. Obwohl die Stadt München fleißig Stellung für die IAA bezieht, gibt es auch Proteste gegen die Vereinnahmung unserer Stadt für Profitinteressen. Wir sind am Freitag nahe der IAA auf des Sollbruch-Kollektiv gestoßen. Das Sollbruch-Kollektiv hat sich dort zu einer Kunstaktion auf mehreren Parkplätzen zusammengefunden, um mit Passant*innen ins Gespräch zu kommen. Wir wollten von ihnen wissen, welche Kritik an der IAA sie konkret zu dieser Aktion inspiriert hat.

Reportage – 9,17 Min.



Am Samstag, den 13.09. wurde lautstark gegen die Internationale Automobilausstellung und die Vereinnahmung unserer Stadt für Profitinteressen protestiert. Wir haben euch bereits einen Einblick in konkrete Protestaktionen, die Stimmung auf der groß angelegten Demo und den ersten Redebeitrag von Michael Nibler, Trambahnführer in München, geliefert. Er fordert „Verkehrswende, statt Zeitenwende“. Daran schließt auch der nächste Redebeitrag an. Christian Goasema vom Seniorenausschuss der IG Metall München und dem bundesweiten Netzwerk für kämpferische Gewerkschaften spricht über die sog. Konversion zur Elektromobilität.

Reportage – 9,15 Min.

Es ist nicht der Reinmetall-Chef, der in einem Schützengraben sterben möchte, aber es ist die BMW-Erbin Susanne Klatten, die sich ein 5. Haus kaufen kann, irgendwo an einem kühleren Ort, wenn wir hier irgendwann nicht mehr leben können. In den ersten beiden Teilen unserer Reportage rund um den Gegenprotest zur Internationalen Automobil Ausstellung ging es deshalb um die Themen Krieg und Klimakrise. Was haben diese beiden Themengebiete miteinander gemein und was hat das wiederum mit den Profitinteressen der IAA zu tun? Feststellen konnten wir: Beides ist menschengemacht und diejenigen, die von Krieg und Klimakrise profitieren sind nicht diejenigen, die darunter leiden. Über diesen systemischen Widerspruch ging es auch im letzten Redebeitrag des antikapitalistischen Klimatreffs auf der Kundgebung gegen die IAA am 13. September auf dem Karolinenplatz.

Im Audio ist ein Musiktipp enthalten: Welt retten von Street Ops