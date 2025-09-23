Die faire Computermaus von Nager IT / Unverpackt-Laden in Unterföhring – „Von München soll kein Schaden ausgehen“ – Teil 7

In der siebten Sendung aus der Reihe „Von München soll kein Schaden ausgehen – Fairer Handel, Solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit“ haben wir folgende Themen vorbereitet:



Steht die Faire Computermaus vom Verein Nager IT vor dem Aus? Wir sprechen mit Susanne Jordan von Nager IT.



Und wir haben bei „UFG – Unverpackt, Fair Gemeinsam“ vorbeigeschaut, einem Unverpackt-Laden in Unterföhring, und dort mit Markus Dimmer, der im Vorstand der Genossenschaft sitzt, gesprochen.

———————————–

