Die faire Computermaus von Nager IT / Unverpackt-Laden in Unterföhring – „Von München soll kein Schaden ausgehen“ – Teil 7

23. September 2025 Nick Alles zum Nachhören, Erde und Zerstörung, International, München, Wirtschaft und Soziales 0

Markus Dimmer vom Unverpackt-Laden in Unterföhring

In der siebten Sendung aus der Reihe „Von München soll kein Schaden ausgehen – Fairer Handel, Solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit“ haben wir folgende Themen vorbereitet:

Steht die Faire Computermaus vom Verein Nager IT vor dem Aus? Wir sprechen mit Susanne Jordan von Nager IT.

Und wir haben bei „UFG – Unverpackt, Fair Gemeinsam“ vorbeigeschaut, einem Unverpackt-Laden in Unterföhring, und dort mit Markus Dimmer, der im Vorstand der Genossenschaft sitzt, gesprochen.

———————————–

Ersten Kommentar schreiben

Antworten

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.


*