Pro Choice gegen 1000 Kreuze Marsch

Am 11. Oktober findet in München wieder der 1000-Kreuze Marsch statt. Seit mehr als 15 Jahren wird dort gegen das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche demonstriert. Da der Kern der Bewegung christilich fundamentalistisch ist, werden von vielen Menschen beim Marsch große Holzkreuze getragen und stille Gebete gesprochen. Laut Pro Choice München seien die Märsche in ihren Grundzügen rassistisch und von einem anti-feministischen Weltbild geprägt. Ihr Ziel sei es, Schwangere einzuschüchtern und ihnen ein schlechtes Gewissen zu machen, wenn sie sich für die Abtreibung entscheiden sollten.

Gebauter Beitrag von Willy – 24.09.2025 – 11:27 Minute