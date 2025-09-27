Vorschau: Die Arroganz der Macht – Weniger Demokratie wagen in München?

Forum Aktuell – Montag, 29. September 2025, 19–20 Uhr

48.000 Bürgerstimmen gegen die Hochhauspläne an der Paketposthalle – und doch erklärt der Stadtrat das Bürgerbegehren für rechtswidrig. Solche Entscheidungen vertiefen die Kluft zwischen Politik und Bevölkerung, verschärfen Konflikte innerhalb der demokratischen Mitte und lassen klare Perspektiven verschwimmen. Bedroht ist nicht nur Münchens Stadtbild mit seinen historischen Sichtachsen, sondern auch die Glaubwürdigkeit demokratischer Prozesse.

Darüber diskutieren:

Christian Ude (SPD), ehemaliger Oberbürgermeister

(SPD), ehemaliger Oberbürgermeister Robert Brannekämper (CSU), MdL, 1. Vorsitzender des Vereins HochhausSTOP

(CSU), MdL, 1. Vorsitzender des Vereins HochhausSTOP Claudia Mann, Architektin und Denkmalpflegerin im Münchner Forum

Moderation: Stephan Reichenberger (TV-Autor, YouTube-Creator)

Alle Sendungen des Münchner Forums sind zum Nachhören.