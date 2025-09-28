Liebe – vom Herzen berührt

Liebe ist nicht nur romantische Liebe, sondern viel mehr. Was kann man unter einer universellen Liebe verstehen, wie schafft man es sich wieder mehr selbst zu lieben und wie kann eine romantische Liebe gelingen? Um diese Fragen und verschiedene andere Aspekte der Liebe dreht es sich heute in dieser Sendung. Außerdem schauen wir uns auch die Superkraft „Berührung“ näher an.



Raffaella Nünlist führt in die universelle Liebe ein und leitet eine Übung an, durch die man wieder einen besseren Zugang zu seinem Herzen bekommt. Caterina Müller stellt den Self Love Club Liebestrunken in Salzburg vor und Dr. Kerstin Halle die Sonderausstellung „Liebe. Wissenschaft trifft Herzklopfen“ im Science Center Universum Bremen. Juli Stockheim nimmt uns mit in über 50 Veranstaltungen von Fail in love nights und in ihre dortigen Erfahrungen zum Scheitern und Gelingen der Liebe. Und zum Schluss dieser Sendung lässt Professorin Ilona Croy uns in ihrem neuen Buch „Touch me“, Anteil an der Welt der Berührung und ihren Erkenntnissen bezüglich ihrer jahrelangen Forschung zu diesem Thema haben.

Beitrag von Anita Härle – Erstausstrahlung bei LORA am 25.09.2025 – 53:27min

Termine:

– Erscheinungstermin des Buches „Touch me“ von Prof. Ilona Croy: Dienstag, den 07. Oktober 2025

– Nächste Online-Inspirationsgruppe von Raffaella Nünlist: Donnerstag, den 16. Oktober 2025

– Fail in love nights in München: Samstag, den 21. Februar 2026 im Heppel & Ettlich in München

Musik:

– Lied „Live more an love more“ von Cat Burns

– Lied „Liebe ist…“ von Namika und ZAZ

Die Sendung wird gefördert von der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM)!