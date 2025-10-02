Do 02.10. – Nachtschiene bei LORA München

In der Nacht von Donnerstag, den 02. Oktober auf Freitag, den 03. Oktober entgleist die Nachtschiene auf LORA München! Im Livestream und auf DAB+ dürft ihr euch auf unkommerziellen und unkonventionellen Sound verschiedener DJs aus dem Münchener Raum freuen! Zum Nachhören gibt´s die verschiedenen Sets anschließend beim Autonomen Audio Kollektiv auf Soundcloud.

Line-Up:

00:00 Uhr – 02:00 Uhr: So4 (Drum and Bass) WUT Kollektiv

02:00 Uhr – 03:00 Uhr: Makrele (Techno, House)

03:00 Uhr – 06:00 Uhr: FunkosaurusFlex (Cucurucu Set)