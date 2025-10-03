Die Bäume in der Lindenschmitstraße 25 dürfen einstweilen nicht gefällt werden

Und schon wieder geht es um die Lindenschmitstraße 25. Aber diesmal mit einer erfreulichen Meldung. Die Initiative „Hände weg von unserem grünen Hinterhof in München-Untersendling LIN25“ ist unserer Kollegin, die in der Nachbarschaft wohnt schon richtig ans Herz gewachsen.
Nun gibt es Neuigkeiten.
Uns erreichte eine Presseerklärung; „Liebe Presse- und Medienvertreter/innen, wir haben in Sachen LIN25 eine wichtige Neuigkeit: Der VGH (Bayerischer Verwaltungsgerichtshof) hat gestern einen Schiebebeschluss gefasst, um die eingereichte Klageschrift eingehend zu prüfen. Konsequenz ist:
Die Bäume dürfen einstweilen nicht gefällt werden.“
Sie sprach heute mit Thomas Hinz von der Lin25 zu den aktuellen Ereignissen.
Einen bestehenden Baubescheid wieder rückgängig zu machen wird sehr schwierig und auch die Regel „Baurecht vor Baumrecht“ zu kippen ist nicht leicht. Ein erster Schritt in diese Richtung – ein Hoffnungsschimmer ist der sogenannte Schiebebeschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshof. Wir wünschen weiterhin der Initiative viel Erfolg.
Und wer ein wenig Geld übrig hat – die Initiative freut sich auch über kleine Spenden.
Antworten