40 Jahre Gleichstellungsstelle in München

Seit 1985 gibt es in München die Gleichstellungsstelle für Frauen. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums werden alle Münchner Bürger*innen sowie städtische Kolleg*innen herzlich zum Austausch eingeladen.

„Bei unserem „Feministischen Rathaus für Frauen und alle Geschlechter“ möchten wir einen Raum schaffen, um miteinander ins Gespräch zu gehen, Neues zu lernen und zu entdecken, zu lachen und zu feiern.“ So steht es in der Festschrift. Los geht es am 9. Oktober mit einem Festempfang und am Freitag den 10. Oktober wird dann von Frauen* das Rathaus in Beschlag genommen: zum „Feministischen Rathaus“. Es gibt ein vielfältiges Programm mit über 50 unterschiedlichen Foren, Vorträgen, Diskussionsveranstaltungen, Workshops, Ausstellungen und und und.

Unsere Kollegin Martina Helbing sprach mit Nicole Lassal, die sie schon lange aus der Frauenarbeit kennt und deshalb Duzt. Wie fühlt es sich an, auf 40 Jahre Gleichstellungsstelle zurück zu schauen und die große Feier vorzubereiten, wollte sie von ihr wissen.

Nicole Lassal, 14:47 min

Die Gleichstellungsstelle für Frauen stünde nicht da, wo sie heute steht ohne die vielen Engagierten in dieser Stadt. Viele von ihnen gestalten das Programm unseres Feministischen Rathauses inhaltlich mit. Deshalb ist es auch so umfangreich geworden, sagte uns Nicole Lassal. Sie ist Gleichstellungsbeauftragte der Stadt München. Am 10. Oktober 2025 findet im alten und neuen Rathaus und etlichen anderen Sälen das „Feministische Rathaus“ statt. Es darf, kann und soll sogar diskutiert, getanzt und gefeiert werden. Das ausführlich Programm des feministischen Rathaus finden sie unter: Stadt München Events.