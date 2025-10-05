Vorschau: Radiotipp der ver.di Frauen am 08. Oktober 2025

Am Mittwoch, den 08. Oktober 2025 von 19 bis 20 Uhr,

sind die ver.di Frauen wieder auf Sendung – bei LORA München auf der 92,4 MHz, auf DAB+ und im Livestream. In unserer heutigen Sendung geht es um das:

„Feministisches Rathaus“:

Zum 40-jährigen Jubiläum der Gleichstellungsstelle für Frauen* in München bringen wir ein Interview mit Nicole Lassal.

Außerdem geht es um den „internationalen Mädchentag“ am 11.10. – eine Gespräch mit Gaby Nuss zum „Mädchentag“.

Und dann geht es noch noch um

den 1000-Kreuze Marsch, der auch am 11. Oktober stattfindet und die Planungen der Gegendemonstranten – der „Pro-Choice-Kundgebung“

Als letztes gibt es noch Neues aus unserer Gewerkschaft zu berichten.

Also unbedingt einschalten – es wird spannend.



Nachzuhören ist die Sendung dann auf DAB+ und auf der LORA-Website unter www.lora924.de.