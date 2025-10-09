TIP – Suchttherapie im Pfaffenwinkel

9. Oktober 2025 Bernd Alles zum Nachhören, Gesundheit, München 0

Foto: Prop e.V.
Die Bedeutung von Arbeit und Beschäftigung in der Suchthilfetherapie - am Beispiel eines besonderen Projektes: TIP - Suchttherapie im Pfaffenwinkel

Rene und Alex erzählen in dieser Folge von TIP – Therapie im Pfaffenwinkel. Alex war Klient auf einem TIP-Bauernhof. Rene leitet das TIP-Projekt. Mit beiden sprechen wir darüber, welche Bedeutung Arbeit und Beschäftigung in der Suchthilfetherapie haben.

Über TIP
24 Wochen lang unterstützt das Team von TIP die Klient_innen in dieser Maßnahme auf dem Bauernhof. Jede_r Klient_in arbeitet und lebt bei einer Bauernfamilie und erfährt darüber Gemeinschaft und Struktur. Im Rahmen dieser Maßnahme können sich die Klient_innen neu kennenlernen und erfahren wieder mehr über ihre individuellen Stärken und Fähigkeiten. Sie erleben einen Zugewinn an Selbstwirksamkeit und Verantwortungsübernahme. Begleitet werden sie von Sozialpädagog_innen, die die Klient_innen während der Maßnahme betreuen, aber auch als Bindeglied zur Bauernfamilie, z. B. bei auftretenden Konflikten, fungieren.

Die Besonderheit von TiP ist die individuelle Behandlungsplanung und -steuerung, bei der die Klient_innen von Beginn an intensiv mit eingebunden werden. Da dies bei TiP außerhalb einer regulären Klientengruppe geschieht, kann es besonders gut gelingen.

Eine Sendung von Prop e.V.

Sendung „Verdichtet“ vom 03.07.2025 – Länge: 45:06 Min.

