Die Bedeutung von Arbeit und Beschäftigung in der Suchthilfetherapie - am Beispiel eines besonderen Projektes: TIP - Suchttherapie im Pfaffenwinkel

Rene und Alex erzählen in dieser Folge von TIP – Therapie im Pfaffenwinkel. Alex war Klient auf einem TIP-Bauernhof. Rene leitet das TIP-Projekt. Mit beiden sprechen wir darüber, welche Bedeutung Arbeit und Beschäftigung in der Suchthilfetherapie haben.

Über TIP

24 Wochen lang unterstützt das Team von TIP die Klient_innen in dieser Maßnahme auf dem Bauernhof. Jede_r Klient_in arbeitet und lebt bei einer Bauernfamilie und erfährt darüber Gemeinschaft und Struktur. Im Rahmen dieser Maßnahme können sich die Klient_innen neu kennenlernen und erfahren wieder mehr über ihre individuellen Stärken und Fähigkeiten. Sie erleben einen Zugewinn an Selbstwirksamkeit und Verantwortungsübernahme. Begleitet werden sie von Sozialpädagog_innen, die die Klient_innen während der Maßnahme betreuen, aber auch als Bindeglied zur Bauernfamilie, z. B. bei auftretenden Konflikten, fungieren.

Die Besonderheit von TiP ist die individuelle Behandlungsplanung und -steuerung, bei der die Klient_innen von Beginn an intensiv mit eingebunden werden. Da dies bei TiP außerhalb einer regulären Klientengruppe geschieht, kann es besonders gut gelingen.

Eine Sendung von Prop e.V.