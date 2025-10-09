ver.di Frauen: „Pro-Choice-Kundgebung“ – Feministisches Rathaus – internationaler Mädchentag

In dieser Sendung der ver.di Frauen geht es um:

den 1000-Kreuze Marsch, der auch am 11. Oktober stattfindet und die Planungen der Gegendemonstranten – der „Pro-Choice-Kundgebung“ – mit dem Bericht fangen wir an.

Zum 40-jährigen Jubiläum der Gleichstellungsstelle für Frauen* in München bringen wir ein Interview mit der Vorsitzenden Nicole Lassal über die Geschichte der GST und die Aufgaben. Anschließende haben wir mit Gaby Nuss, ebenfalls von der GST über die Pläne zum „internationalen Mädchentag am 11.10." gesprochen.

Und an dem Tag findet auch der Dasein Tag in München statt. Dort präsentieren sich alle Referate, Abteilungen und die Töchter der Landeshauptstadt München mit einem riesigen Programm.

Und dann geht es noch noch um das „Feministisches Rathaus“:

Sendung zum Nachhören: