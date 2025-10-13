aufhorchen! – neue schallplatten am 21.10.

aufhorchen! – neue schallplatten

am dienstag den 21.oktober um 16:00 uhr auf lora 92.4

Draussen ist es grau und ungemütlich, endlich wieder Zeit drinnen Schallplatten zu hören.

Wenn schon nicht der Ofen knistert, dann wenigstens das schwarze Gold auf dem Plattenteller. In dieser Sendung gibt es einige Neuvorstellungen, es gibt soviel neues an lohnenswerten Veröffentlichungen in diesem Herbst. Auch manches was im Feuilleton und bei dem oft exklusiven Popjournalismus wenig oder gar keine Beachtung findet.

DIE SPITZ – something to consume

BRENNEN LEIGH – don t you ever give up on love

IGORRR – amen

PANZERBALLETT – übercode oevre

Sendung Michael Niggel