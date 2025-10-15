Gegensprechanlage

Hanns Christian Müller – ein bayerischer Punk

Mittwoch, 22. Oktober 2025, 21:00 Uhr

Wiederholungen:

– Do., 23.10., 06:00 Uhr und 15:00 Uhr (DAB+ & Internet-Stream)

– Sa., 25.10., 20:00 Uhr (Internet-Stream)

– So., 26.10., 11:00 Uhr (Internet-Stream)

Wer kennt es nicht, das umfangreiche kabarettistische Werk des Gerhard Polt, angefangen von den Schallplatten der 70er Jahre, über die Fernsehserie „Fast wia im richtigen Leben“ bis hin zu den Kinofilmen der 80er bis 2000er Jahre. Nicht immer, aber zumeist war einer mit an Bord, ohne den Gerhard Polts Karriere – und die vieler anderer Schauspieler*Innen – wahrscheinlich eine andere Richtung genommen hätte: Hanns Christian Müller.

Nachdem wir uns am Nachmittag bei LORA Rocks bereits mit dem Rockmusiker Hanns Christian Müller beschäftigt haben, geht es heute Abend um die Arbeit, für die er bekannt geworden ist: Theaterstücke, Filme und Fernsehproduktionen, bei denen er oft am Drehbuch mitgeschrieben, Regie geführt und die Musik komponiert und eingespielt hat.

Hanns Christian Müller, (c) Privatsammlung

Er selbst ist hier bei uns im Studio, wenn wir sein Leben und Schaffen Revue passieren lassen und er dabei vielleicht auch ein paar Anekdoten aus seinem schier unerschöpflichen Fundus preisgeben wird. Mehr wird einstweilen nicht verraten, nur, dass er vielleicht einen Überraschungsgast dabei hat und natürlich auch ein paar akustische Perlen. Wusstet ihr zum Beispiel, dass die Toten Hosen für einen Münchner Tatort unter Müllers Regie eine gaaaanz furchtbare Schlagerschnulze eingespielt haben? Klar spielen wir die, unter dem Motto „through pain to gain“! Und vieles andere.

Und das Beste ist: Ihr könnt ebenfalls anrufen und eure Fragen an ihn stellen, unter der Telefonnummer 089 – 4895 2305.