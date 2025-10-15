LORA Rocks

Eine Sendereihe von und mit Ulrich Seibert

Sendung am Mittwoch, 22.10.2025 um 16:02 Uhr (UKW und Internet-Stream)

Wiederholungen am

Donnerstag, 23.10., 01:00 Uhr und 08:00 Uhr (DAB+ und Internet-Stream)

Samstag, 25.10., 23:00 (Internet-Stream)

Wunschkonzert am Hundefriedhof – mit Hanns Christian Müller

Hanns Christian Müllers Arbeit als Regisseur, Produzent, Autor, Komponist und Intendant ist weit über Bayern hinaus bekannt. Er ist ein Künstler, der sich nicht an Genres hält, er macht von der Holzschnitzerei bis zum Kinofilm durch die Bank quasi alles … und das meiste davon mit großem Erfolg. Dabei steht er meistens nicht mal so sehr im Vordergrund, und wenn, dann nur in kleinen Nebenrollen wie dem Soundmann im 1994er Münchner Tatort: … und die Musi spielt dazu, bei dem er nicht nur Regie geführt, sondern auch die Filmmusik komponiert hat. Er hat an der Otto-Falckenberg-Schule in München studiert, hat dann erstmal Theater gemacht, erst am Schillertheater unter Dieter Dorn in Berlin, später war er Intendant des Münchner Volkstheaters. Nebenbei schuf er zusammen mit Gerhard Polt, Gisela Schneeberger, den Biermösl Blosn und vielen anderen in jahrzehntelanger Zusammenarbeit viele unvergessene Tonaufnahmen, Theaterstücke und natürlich die Serie „Fast wia im richtigen Leben“, in der „dem Deutschen“ auf unnachahmliche Weise der Spiegel vorgehalten wurde.

Hanns Christian Müller, (c) Privatsammlung

Doch all das wollen wir in dieser Sendung, wenn überhaupt, nur am Rande streifen, denn hier geht es um Musik – natürlich um Rockmusik. Dass Hanns Christian Müller auch auf diesem Gebiet sehr aktiv war (und immer noch ist), ist vielleicht nicht ganz so bekannt. Er hat nicht nur selbst in diversen Rock- und Punkbands gespielt, er hat beispielsweise auch am ersten Nummer-1-Hit der „Toten Hosen“ mitgeschrieben, Sascha_…_ein_aufrechter_Deutscher … und dies blieb nicht der einzige Song, den er für die „Hosen“ komponiert hat. Er hat auch für seine eigenen und diverse andere Bands Songs komponiert, insgesamt ein paar hundert und noch heute produziert er gelegentlich Musikvideos wie zum Beispiel für die Münchner „Musikkapelle Highlig“.

In dieser Sendung erzählt Hanns Christian Müller von seinen musikalischen Projekten und natürlich spielen wir auch jede Menge Musik von und mit ihm, von 1968 bis heute.

Die Playlist: