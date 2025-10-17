Das Spielartfestival in München, ein Blick nach vorn

Das Spielart-Festival feiert mit 30 Produktionen, darunter 7 Uraufführungen, an 15 Spielorten seinen 30zigsten Geburtstag, heute, d.h. am 17.10. geht`s los und endet am 1.11. mit Veranstaltungen der Programmlinie „Birds on Peripheries“ im Münchner Kreativquartier.

Das Festival bietet auch kostenlose Veranstaltungen, Konzerte im Festivalzentrum, auch im öffentlichen Raum wird performed, aktuelle Infos zu den Aufführungen gibt’s auf der Website. Hauptsponsoren von Spielart sind das Kulturreferat und BMW.

Am 17ten Juli lud die Festivalleitung Sophie Becker zur Programmvorschau ins Bellevue de Monaco, die diesem Beitrag gehen auch die Künstler*innen Nihan Devecioğlu und Serge Okunev auf ihre Inszenierungen „Frauen, die einander halten“ und „Oder kann das weg“ ein.

Ein Beitrag von Beate Stoelzel

Foto: ©Patrick Berger, Dorothée Munyaneza „UMUKO“