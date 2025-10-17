Neuer Plan: Wohnungen statt Großmarkthalle in München!

„Neuer Plan für die Großmarkthalle – Mitten in München sollen Tausende günstige Wohnungen gebaut werden.

Auf dem riesigen Gelände der Großmarkthalle wird seit Jahrzehnten Obst und Gemüse gehandelt. Mit den Grünen verabschiedet sich nun die erste große Partei von dem Standort.“ So titelte am Freitag die Süddeutsche Zeitung groß. Die Grünen im Stadtrat gehen als erste Fraktion in die Offensive für die Verlegung der Großmarkthalle an den Stadtrand.

Das schon lange ausgemachte Interview mit dem Stadt- und Verkehrsplaner von den Grünen, Paul Bickelbacher, kam unserer Kollegin Tina Helbing gerade recht. Von der Pressekonferenz seiner Fraktion hatte Paul Bickelbacher noch gar nichts mitbekommen.

Interview mit Paul Bickelbacher – 23:47 min