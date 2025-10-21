Fußball-Liebhaber – Amateure im Gespräch: ESV München Ost Nummer 20

21. Oktober 2025 Fabian Ankündigungen und Veranstaltungstipps, München, Sport 0

Foto von Markus Spiske auf Unsplash

Am Donnerstag, den 23.10.2025, um 20 Uhr, ist bei Max Brym der ESV München Ost Nummer 20 zu Besuch. Dem Gespräch über aktuelle Herausforderungen, Trainingsmethoden und Erfolge stellt sich Norman Habermann, der beim ESV München Ost als Jugendleiter und stellvertretender Abteilungsleiter der ESV Fußballabteilung sowie Trainer der Jahrgänge 2018 (U8), 2019 (U7), 2020 (U6) &
2021 (U5) sehr aktiv ist.

