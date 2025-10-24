Fußball-Liebhaber – Amateure im Gespräch: ESV München Ost

Am Donnerstag, den 23.10.2025, um 20 Uhr, war bei Max Brym der ESV München Ost Nummer 20 zu Besuch. Dem Gespräch über aktuelle Herausforderungen, Trainingsmethoden und Erfolge stellt sich Norman Habermann, der beim ESV München Ost als Jugendleiter und stellvertretender Abteilungsleiter der ESV Fußballabteilung sowie Trainer der Jahrgänge 2018 (U8), 2019 (U7), 2020 (U6) &

2021 (U5) sehr aktiv ist.

Mitschnitt der Livesendung ohne Musik