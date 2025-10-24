Rückblick auf 10 Jahre Gery’s + Tary’s Favourites und Wunschbox im Oktober 2025

Am 20. September 2015 lief die erste Sendung von Gery’s + Tary’s Favourites

auf DAB+ und im Internet Livestream.

Einem Sonntag Nachmittag, dem ersten Wiesn-Sonntag 2015, von 14 bis 16 Uhr.

Das ist nun zehn Jahre her.

Im September haben wir einen kleinen Blick auf die zehn Jahre geworfen,

vor allem auf das, was wir in den zehn Jahren alles gesendet haben.

Da es noch weitere zahlreiche Schmankerl gegeben hat,

die es wert sind, nochmal in Erinnerung gerufen zu werden

gibt’s nun im Oktober einen weiteren zweiteiligen Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre Favourites

Also:

Rückblick auf 10 Jahre Gery’s + Tary’s Favourites, Teil 3

am Montag, 27. Oktober 2025 16:00 bis 17:00 Uhr

auf UKW und im Internet Livestream

Im dritten Teil erfahrt ihr kurz,

wie die Sendung Gery’s + Tary’s Favourites entstanden ist,

wie es dann zum jetzigen Sendetermin gekommen ist,

und es gibt zahlreiche Favoriten aus den Sendungen bis Dezember 2019,

mit Musik von den H-Blockx, Led Zeppelin, Eric Burdon & the Animals, Kate Bush u.v.m.



… und …

Rückblick auf 10 Jahre Gery’s + Tary’s Favourites, Teil 4

am Mittwoch, 29. Oktober 2025 16:00 bis 17:00 Uhr

auf UKW und im Internet Livestream

Im vierten Teil gibt es einen Rückblick auf die Sendungen

ab Frühjahr 2020 bis heute (Herbst 2025).

Die standen unter dem Einfluss des Corona Shutdown (März 2020),

Tarys schwerer Erkrankung (April 2020) und schließlich Tod (September 2022)

und sind wie gewohnt mit Informationen und Hintergründen zu den Liedern

von u.a. von Svenson, Frag Nicht, Polarkreis 18, Queen, u.v.m.



Wunschbox im Oktober

Wie jeden fünften Mittwoch im Monat läuft

am Mittwoch, 29. Oktober 2025 nach den 22:00 Nachrichten bis Mitternacht



die mittlerweile dreiunddreißigste Ausgabe der Wunschbox.



Da gibt’s eure Hörerwünsche, manche mit einer kleine Geschichte dazu.

Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com

Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

die Montags-Favourites am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

die Mittwochs-Favourites am Samstag um 23:00 Uhr

im Internet Livestream.

Die Wunschbox wird wiederholt …

am darauffolgenden Tag um 10:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 18:00 Uhr

im Internet Livestream



Die Favourites und die Wunschbox kann man

nachhören oder sich als mp3 runterladen …

7 Tage lang nach Sendung in der LoRa Mediathek



Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de

am besten mit cc an uns info@gerytaryfavourites.com

Viel Spaß beim Zuhören wünscht

Gery