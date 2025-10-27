Nord-Süd-Forum und LORA feiern Heinz Schulze

Das Nord-Süd-Forum würdigt seinen langjährigen Mastermind Heinz Schulze, der über 300 Sendungen auf LORA München moderierte. Im EineWeltHaus feierte das Forum zusammen mit LORA dieses besondere Jubiläum. LORA-Mitarbeiter:innen gratulierten herzlich und standen Moderatorin Silvia Reckermann Rede und Antwort.
Nach der Begrüßung durch den Geschäftsführer des Nord-Süd-Forums, Raphael Thalhammer und einem Grußwort von Kevin Kaisig, der seit vergangenem Jahr den Eine-Welt-Report betreut, konnten sich die Gäste erst mal an einem tollen Buffet stärken. Im Anschluss diskutierte Moderatorin Silvia Reckermann mit den LORA-Aktiven Renate, Dietmar, Tabea, Martina und Bernd über die Geschichte des Radios, über Selbstverständnis und Ziele sowie die tägliche Arbeit.
