Nord-Süd-Forum und LORA feiern Heinz Schulze

Nach der Begrüßung durch den Geschäftsführer des Nord-Süd-Forums, Raphael Thalhammer und einem Grußwort von Kevin Kaisig, der seit vergangenem Jahr den Eine-Welt-Report betreut, konnten sich die Gäste erst mal an einem tollen Buffet stärken. Im Anschluss diskutierte Moderatorin Silvia Reckermann mit den LORA-Aktiven Renate, Dietmar, Tabea, Martina und Bernd über die Geschichte des Radios, über Selbstverständnis und Ziele sowie die tägliche Arbeit.