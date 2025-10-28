Faire Beschaffung, Fairer Handel, Nachhaltiges Wirtschaften – „Von München soll kein Schaden ausgehen“ – Teil 8

In der achten Sendung aus der Reihe „Von München soll kein Schaden ausgehen – Fairer Handel, Solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit“ haben wir folgende Themen vorbereitet:



– Faire Beschaffung der Stadt München – Simone Krischke von der Fachstelle EineWelt im Referat für Klima- und Umweltschutz der Stadt München erläutert, welche Produkte die Stadt unter Beachtung sozialer Kriterien einkauft.



– Wo steht der Faire Handel und wo drückt der Schuh? Mehr dazu von Vertreter*innen des Forums Fairer Handel.



– Über das Ende des billigen Wohlstands – Wege zu einer Wirtschaft, die nicht zerstört. Darüber hat der Ökonom und Publizist Dr. Wolfgang Kessler gesprochen.



– Eine andere Welt ist möglich! Wir sprechen über und mit Yanis Varoufakis – dem Vordenker einer postkapitalistischen Zukunft.

–