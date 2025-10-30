Auf Kante genäht

Die Stadt München will bestimmen worüber in öffentlichen Räumen diskutiert werden darf.
An jedem 5. Mittwoch im Monat von 20:00 bis 21:00 Uhr
„Wer nichts weiß muss alles Glauben“, ist unmündig und nicht selbstbestimmt. Ist unaufgeklärt.
Kant beschreibt was für ihn Aufklärung ist: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. ‚Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!‘ ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“
Hier bei LORA München möchten wir dazu einen kleinen Beitrag liefern und greifen Themen, vorzugsweise aus München, kritisch auf.
Eine Auswahl der bisherigen Themen:
Meinungshoheit in öffentlichen Räumen, wie Bayern den Anspruch der Stadt durchsetzen will
Die Stadt München will bestimmen worüber in öffentlichen Räumen diskutiert werden darf.
Auch in letzter Instanz vor dem Bundesverwaltungsgericht wurde dieser Anspruch zurückgewiesen.
Die bayerische Staatsregierung springt nun der Stadt München zur Seite.
Mit einer Änderung der bayerischen Gemeindeordnung soll in ganz Bayern dieser Anspruch durchgesetzt werden.
Mit Interviewgästen wird das Thema eingeordnet und kritisch hinterfragt.
Gäste in der Sendung:
- Peter Vonnahme, ehemaliger Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof
- Mathes Breuer, Rechtsanwalt in München
- Cemal Bozoğlu, Mitglied des bayrischen Landtages aus der Fraktion Bündnis 90 / die Grünen
Musik unter creative commons
Lizenz: CC BY-NC 3.0
Hinrondelle von Popof
Warum die Anklage der ‚Letzten Generation‘ als Gründung einer kriminellen Vereinigung falsch ist.
Dieser Prozess wird prägend sein. Nicht nur für die KlimaaktivistInnen, sondern auch für den gesellschaftlichen Umgang mit Protest, Widerspruch und zivilem Ungehorsam.
Warum die Anwendung des §129 StGB falsch ist und welche Schäden daraus entstehen, wird in Gesprächen mit ExpertInnen analysiert.
InterviewpartnerInnen:
- Frau Kasper, Amnesty International
- Frau Dr. Görlitz, Gesellschaft für Freiheitsrechte
- Herr Prof. Jahn, Strafrechtsprofessor an der Goethe-Universität Frankfurt und Richter am OLG Frankfurt
Auch die zurückweisende Antwort der Bundesregierung auf den kritischen Bericht des UN-Sonderberichterstatters wird als juristisch falsch eingeordnet.
Herzlichen Dank an die InterviewpartnerInnen:
Angelika Kasper von amnesty international
Franziska Görlitz, Gesellschaft für Freiheitsrechte
Professor Matthias Jahn, Goethe-Universität FFM
Musik unter creative commons
Lizenz: CC BY-NC 3.0
Hinrondelle von Popof
Präventivhaft in Bayern, politisches Instrument zur Einschüchterung?
Mit Angelika Kasper von Amnesty International und dem Rechtsprofessor Markus Krajewski diskutieren und kritisieren wir die Anwendung des Präventivgewahrsams gegen Klimaschutzaktivisten, insbesondere der „letzten Generation“, als verfassungswidrig und unverhältnismäßig.
Besonders problematisch wird die Intransparenz der Haftanordnungen sowie die Gefahr der Unterdrückung von Grundrechten hervorgehoben. Auch internationale Perspektiven werden betrachtet, während die Gäste die wachsende gesellschaftliche Entfremdung vom Rechtsstaat thematisieren. Die Episode endet mit einem eindringlichen Aufruf zur Neubewertung der Rechte von aktivistischen Klimaschützern.
Herzlichen Dank an die InterviewpartnerInnen:
Angelika Kasper von amnesty international
Professor Markus Krajewski
Musik unter creative commons
Lizenz: CC BY-NC 3.0
Hinrondelle von Popof
FAU – Die Freie ArbeiterInnen Union in München
Wer sind sie, was wollen sie?
Im Gespräch mit den Mitgliedern Andreas, Olli und Matthias wird die Herkunft, Aufbau, Ziele und aktuelle Situation München aufgedröselt.
Die FAU sieht sich als Gemeinschaft, die sich gegen die kapitalistischen Strukturen der lohnabhängigen Beschäftigung stellt und für bessere Arbeitsbedingungen kämpft.
Was bedeutet das in der Praxis für Menschen in München?
Wir sprechen über konkrete Pläne und Initiativen der FAU München, etwa die Durchführung von Schulungen zum Arbeitsrecht, Veranstaltungen im eigenen Ladenlokal und die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls durch regelmäßige Treffen.
links zur Sendung:
Die FAU in München
Herzlichen Dank an die Interviewpartner:
Andreas, Olli und Matthias
Musik unter creative commons
Lizenz: CC BY-NC 3.0
Hinrondelle von Popof
Das muslimische Zentrum in der Messestadt Riem
Vier muslimische Frauen, Dina, Hajra, Elvyra und Cigdem, berichten von ihren Erfahrungen als Muslima.
Sie erzählen wozu es das muslimische Forum in der Messestadt Riem gibt, was sie bei ihrer Arbeit erleben und was sie motiviert.
In Einzel- und Gruppeninterviews berichten die Frauen über Themen wie:
- Ankommen in der Messestadt Riem München
- Jugend und Identitätserfahrungen
- Kampf für Selbstbestimmung
- Das Engagement im muslimischem Forum
- Wachstum und Zielgruppen
- Frauenschwimmen
- Lebenswirklichkeit in Bayern
- Stärkung der Ressourcen
- Sichtbarkeit des muslimischen Lebens
- Antimuslimischer Rassismus
- Interesse und Begegnungsräume für Muslime
- Erfolgserlebnisse und Motivation
links zur Sendung:
Interkulturelles muslimisches Forum für Frauen und Familien
Herzlichen Dank an die Interviewpartnerinnen:
Dina, Hajra, Elvyra und Cigdem
Musik unter creative commons
Lizenz: CC BY-NC 3.0
Hinrondelle von Popof
KunstSpielOrte
temporäre Begegnungsorte in der Messestadt Riem
2024, Kunst in der Messestadt Riem as it’s best
– Thema 1: Kunstspielorte, die fünf Sieger aus der Ausschreibung im Interview
– Thema 2: ‚Echt jetzt?‘, im Interview Michael Lapper
links zur Sendung:
KunstSpielOrte
Michael Lapper
Herzlichen Dank an die InterviewPartnerInnen:
Barbara von Jagow
Alexandra Lukas und Faraz Baghaei
Maj Lilith Hemmesmann und Anton Fuchs
Torsten Michaelsen
Michael Lapper
Ana Prati Goulart
Luzia Kink und Valentin Penninger
Musik unter creative commons
gro bon ange von wellman
Lizenz: CC BY-NC 3.0
Hinrondelle von Popof
funk it: how it is von SackJo22
Lizenz: by sa 3.0
hear us now von Scott Altham
Lizenz: nc 3.0
Ramadama und Kunst in der Messestadt Riem
Schwerpunkt ist die Messestadt Riem in München.
Thema 1: Ramadama (Aufräumaktion der BewohnerInnen vor Ort),
Thema 2: Kunst in der Messestadt, Interview mit Michael Lapper
Exkurs: Unbekannt und unerwünscht? KZ Häftlinge starben im Außenlager am Flughafen Riem
links zur Sendung:
Ramadama beim Abfallwirtschaftsbetrieb München
Michael Lapper, Künstler in der Messestadt Riem
Herzlichen Dank auch an:
Elisabeth und Anja
Musik unter creative commons
The_Remixin_Latino_Blues von wellmann
Hinrondelle von Popof
Lizenz: by sa 3.0
Human Race“ von texasradiofish
Lizenz: NC 3.0
Hinrondelle von Popof
Lizenz: by sa 3.0
Omas gegen Rechts, wer sind sie und was wollen sie?
Von zwei Aktivistinnen, Hanne und Christine, habe ich mir erklären lassen:
– wie die Initiative entstanden ist
– was sie persönlich motiviert
– was für sie eigentlich ‚rechts‘ ist
– wogegen aber auch wofür sie sind
– und wie frau bei ihnen mitmachen kann
Kontakt: Omas gegen Rechts Muenchen
Musik unter creative commons
Hinrondelle von Popof
Lizenz: by sa 3.0
Selbsternannte LebensschützerInnen – wer sie sind und was sie wirklich wollen
Lina Dahm (freie Journalistin) und Francesca (feministische Aktivistin in München) erläutern was es mit diesen sogenannten LebenschützerInnen und ProLife AktivistInnen auf sich hat.
Welche Ideologiefragmente bei ihnen zu finden sind und was sich aktuell in München zu diesem Thema tut.
Wir werden über relevante Münchner AkteurInnen dieser Szene und die Gegenaktionen der ProChoice AktivistInnen sprechen.
Am vergangenen Samstag gab es in München den sogenannten ‚Marsch fürs Leben‘ über den wir kurz berichten werden.
Abschließend werden wir in einem Resümee die Situation in München zusammenfassen und überlegen worauf wir uns zukünftig einstellen müssen.
Infos zum Thema bei a.i.d.a.:
Antifeministische Allianzen – Recherchen über den „Marsch fürs Leben“ in München
Musik unter creative commons
Hinrondelle von Popof
Lizenz: by sa 3.0
Die Allianz SE und das Betriebsverfassungsgesetz, eine Erfolgsgeschichte?
Der Bundeskanzler sagte anlässlich des 70 jährigen Bestehens des BerVG:
„Die betriebliche Mitbestimmung ist ein Ausdruck gelebter Demokratie. Bei den Mitbestimmungsrechten darf es keine Einschränkungen geben – auch und erst recht nicht in Zeiten der Krise“.https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/70-jahre-betriebsverfassungsgesetz-2140348
Das scheint jedoch nicht auf alle Unternehmen zuzutreffen. Jedenfalls wen man/frau sich den offenen Brief des Betriebsrates der Allianz SE re anschaut.
Themen in der Sendung:
- Wer ist die Allianz und welches Erbe bringt sie aus dem Nationalsozialismus mit?
- Um was geht es in dem offenen Brief des Betriebsrates der Allianz SE re im Intranet?
- nachgesprochenes Interview mit einer/m InsiderIn der Allianz SE
- Gespräch zu den Rechten des Betriebsrates und des Arbeitgebers
Gäste im Studio: Anna Bauer und Gregor Völkl
Nachgesprochenes Interview: Sabine Schnabel –> https://frauschnabel.de/
Lizenz: by 3.0
Sinti und Roma in München und Oberbayern – Stell dir vor du überlebst Auschwitz und keinen interessiert es
Gäste im Studio: Radoslav Ganev und Rainer Burger
Themen der Sendung
- der Internationale Gedenktag des Genozids an den Sinti und Roma Europas, 2. August
- die aktuelle Situation dieser Minderheiten in München
- ein neues Projekt, das sich Aufklärung auf die Fahnen geschrieben hat:
geschichte-sinti-roma.de
Musik:
Jeanny mit Gelem Gelem
unter creative commons
Hinrondelle von Popof
Lizenz: by sa 3.0
#IchBinArmutsbetroffen
Eine Sendung über Armut in Deutschland. Betroffene machen sich auf twitter sichtbar und treten für ihre Menschenwürde ein.
Gäste im Studio: Beatrice, Arnold und Peter
- Was bedeutet der hashtag?
- Was ist Armut in Deutschland?
- Wie ist Vermögen in D verteilt?
- Wie hilft der Staat?
- Vorstellung der Gäste
- Interview mit Peter, wurde vom Freiheitsfonds.de aus dem Knast ‚freigekauft‘
- Wie geht’s weiter mit #IchBinArmutsbetroffen
Erwähnte Hilfen:
https://freiheitsfonds.de/
https://oneworrylessorg.start.page/
Die gesamte Musik ist unter creative commons Lizenzen.
The_Remixin_Latino_Blues von wellmann
Hinrondelle von Popof
Lizenz: by sa 3.0
Warm Vacuum Tube von Admiral Bob
Lizenz: CCA 3.0
Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes:
Stadtratsbeschluss zum BDS von 2017 widerspricht dem Grundgesetz
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bekräftigt das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs und stellt fest, dass der Stadtratsbeschluss vom Dezember 2017 in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit eingreift und damit gegen das GG Art. 5 verstößt.
In dem Urteil bestätigt das Gericht das Recht auf freie Meinungsäußerung und verpflichtet die Stadt München meinungsneutral zu bleiben.
In der Sendung kommen zu Wort:
- Peter Vonnahme, ehemaliger Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof
- Firouz Bohnhoff, von der Jüdisch-Palästinensische Dialoggruppe
- Christian Vorländer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD
- Manuel Pretzl, Fraktionsvorsitzender CSU Stadtratsfraktion
- Nirit Sommerfeld, deutsch-israelische Künstlerin
Die gesamte Musik ist unter creative commons Lizenzen.
The_Remixin_Latino_Blues von wellmann
Hinrondelle von Popof
funk it: how it is von SackJo22
Lizenz: by sa 3.0
hear us now von Scott Altham
Lizenz: nc 3.0
Jüdische Küche
Im Gespräch mit Professor Gunter Hirschfelder haben sich mir ganz neue Perspektiven eröffnet.
Er ist gelernter Historiker und hat seit 2010 eine Professur für vergleichende Kulturwissenschaften an der Universität Regensburg.
Im Gespräch berichtet er u.a.:
- Was ihm an den Themen Essen und Kultur wichtig ist
- Welche Inhalte sie ihm Rahmen des Projektes ‚FoodGuide: Jüdische Küche‚ erarbeiten
- Welche Erfahrungen er bei Studienreisen zu dem Thema in verschiedenen Städten macht
- Welche Bedeutung die jüdischen Speiseregeln im Leben heutiger Juden haben
- Warum dieses Thema besonders für junge Menschen wichtig ist
- Wie sich jüdische und nichtjüdiche Küchen beeinflusst haben
- Welche jüdischen Restaurants es in München gibt
Passend zum Inhalt der Sendung: Jüdische Esskultur. Traditionen und Trends
Autoren: Gunther Hirschfelder, Antonia Reck und Jana Stöxen
Die gesamte Musik ist unter creative commons Lizenzen.
The_Remixin_Latino_Blues von wellmann
Lizenz: by 3.0
Human Race“ von texasradiofish
Warm Vacuum Tube von Admiral Bob
Lizenz: CCA 3.0
Hinrondelle von Popof
Lizenz: by sa 3.0
Erinnerungsort Badehaus und ein Porträt des jüdischen Dirigenten Daniel Grossmann
Die Sendung besteht aus zwei Themen:
- Der Erinnerungsort Badehaus
- vom Zwangsarbeiter-Lager Föhrenwald über ein Zuflucht für jüdische DP zum katholischen Ortsteil Waldram bei Wolfratshausen
- ein Interview mit Manuel Rueff, dem 2. stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins ‚Bürger fürs BADEHAUS Waldram-Föhrenwald‘
- Ein Porträt des jüdischen Dirigenten Daniel Grossmann
- was motiviert ihn, was sind seine Ziele?
- das JEWISH CHAMBER ORCHESTRA MUNICH
Diese Musik ist unter creative commons Lizenzen.
The_Remixin_Latino_Blues von wellmann
Lizenz: by 3.0
Hinrondelle von Popof
Lizenz: by sa 3.0
on the 131 von unreal_dm
Lizenz: by-nc/3.0/
Solo-Selbständige und Corona, warum Frauen mehrfach benachteiligt sind
Wie erleben Solo-Selbstständige die Corona Krise?
Warum sind Frauen besonders schwer betroffen?
Was sind:
gender pay gap, gender time gap und gender care gap?
Darüber rede ich mit drei betroffenen Solo-Selbstständigen und zwei wissenschaftlichen MitarbeiterInnen die dazu Studienergebnisse veröffentlicht haben
InterviewpartnerInnen:
Frau Aline Zucco vom WSI
Herr Johannes Seebauer vom DIW
Eine Designerin
Ein Veranstaltungstechniker
Eine Eventveranstalterin
Die gesamte Musik ist unter creative commons Lizenzen.
Warm Vacuum Tube von Admiral Bob
Lizenz: CCA 3.0
Blue soul von Bluemillenium
Lizenz: by-nc/3.0/
Hinrondelle von Popof
Lizenz: by sa 3.0
foodhub München – der Mitmach Supermarkt
Der FoodHub München eröffnet im Sommer 2021
Der foodhub basiert auf drei Prinzipien
- Miteigentum, kaufen kann nur wer Miteigentümerin ist
- Mithilfe, 3 Stunden im Monat gehören dazu
- Transparenz, immer 30% Aufschlag auf den Erzeugerpreis
Im Interview mit Gründerinnen, Miteigentümerinnen und Interessierten klären wir warum es zu den vorhandenen Bioläden, Lieferdiensten und Einkaufskooperationen noch was Neues geben wird.
In Interviews mit
zwei Initiatorinnen: Kristin und Quentin
zwei Miteigentǘmerinnen: Martina und Alisma
zwei Interessierten: Doro und Tina
sprechen wir über die Motivation und den Spaß an einem solchen Projekt.
Wie es funktioniert, wann es wo eröffnet, wie es sich rechnet und vieles mehr.
Die gesamte Musik ist unter creative commons Lizenzen.
The_Remixin_Latino_Blues von wellmann
Lizenz: by 3.0
Drugs of Choice von Budapest BluesBoy
Human Race“ von texasradiofish
on the 131 von unreal_dm
Lizenz: by-nc/3.0/
Hinrondelle von Popof
Lizenz: by sa 3.0
Der Stadtratsbeschluss München vom Dezember 2017 und keine Ende?
Nachdem der bay. VGH in zweiter Instanz die Stadt München verpflichtet Diskussionen zu ihrem Beschluss in öffentlichen Räumen zuzulassen gibt München nicht nach und geht in die Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht.
Damit wird seit Ende 2017 das Grundrecht auf Meinungsfreiheit unterbunden und es steht in den Sternen wann in München Normalität eintritt.
download: Der Stadtratsbeschluss München vom Demzember 2017 und keine Ende?
Interviews mit:
Norman Paech, Jurist und emeritierter deutscher Professor für Politikwissenschaft und für Öffentliches Recht an der Universität Hamburg
Nirit Sommerfeld, deutsch-israelische Schauspielerin und Sängerin
Peter Vonnahme, 25 Jahre Richter am Bayr. VerwaltungsGerichtsHof
Wolfgang Stöger, HU
Brigitte Wolf, Stadträtin LINKE
Manuel Pretzl, Stadtrat CSU
Christian Vorländer, Stadtrat SPD
Musik:
Hirondelle von Popof, Lizenz: by-sa 3.0
bisherige Sendungen zu dem Thema:
Gilt in München noch die grundgesetzlich garantierte Meinungsfreiheit
Das Ende der Meinungsfreiheit in München? Stadtratsbeschluss Antisemitismus
Projekt Romanity.de: Sinti und Roma in ihrem Alltag kennenlernen
Ein Interview mit Radoslav Ganev, stellvertretender Leiter einer Sozialstation in München zu den Zielen des Projektes u.a.:
– Vorurteile abbauen
– Einblicke in die Lebens- und Gedankenwelt von Sinti und Roma gewähren
– Positive Bilder schaffen
Er erzählt wie er als 8 jähriger Bulgare ohne jede Sprachkenntnisse in einer deutschen Klasse saß.
Wie aus ihm, einem Hauptschüler, dem die Lehrer von der Realschule abgeraten haben, ein studierter Politologe geworden ist.
Von persönlichen Diskriminierungserfahrungen und wie erschrocken er war als er in einem Kinderbuch, das er seinem Kind vorlesen wollte ,die verzerrte negative Darstellung von ‚Zigeunern‘ als Gauner und Betrüger vorfand.
Im Interview wird DROM eine Beratungseinrichtung der berufsbezogenen Jugendhilfe erwähnt.
Sie berät junge Sinti und Roma, die ihre Berufschancen und ihre soziale Situation verbessern wollen.
Ansprechperson ist Rainer Burger der unter sinti@diakonie-hasenbergl.de zu erreichen ist.
download des podcasts
Musik:
funk it: how it is von SackJo22
Hirondelle von Popof
beide Lizenz: by-sa 3.0
Die Gefangenengewerkschaft GG/BO setzt sich für Häftlinge
in deutschen Gefängnissen ein.
Es geht um die zentralen Forderungen der GG/BO:
– die Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns für arbeitende Gefangene und
– die Gesetzliche Rentenversicherung für Inhaftierte.
Die GG/BO beruft sich auf das Grundgesetz und strebt die volle Gewerkschaftsfreiheit für Gefangene in deutschen Haftanstalten an.
Interviews mit:
– Markus, einem Aktivisten aus Nürnberg
– Manuel einem Strafgefangenen und Sprecher der GGBO, der Gefangenengewerkschaft
download: Die Gefangenengewerkschaft GG/BO setzt sich für Häftlinge in deutschen Gefängnissen ein
Musik:
The_Remixin_Latino_Blues von wellmann, Lizenz: CC BY 3.0
funk it: how it is von SackJo22
Hirondelle von Popof
beide Lizenz: by-sa 3.0
Umweltschutz im Alltag – Engagement jenseits der großen Demonstrationen
Mich interessiert was die Menschen jenseits der Demonstrationen, in ihrem Alltag für die Umwelt und das Klima machen. Was motiviert sie sich dort zu engagieren wo es wenig Aufmerksamkeit gibt und die Erfolge eher klein sind.
Ein Besuch im ökumenischen Kirchenzentrum Messestadt West hier in München
download: Umweltschutz im Alltag – Engagement jenseits der großen Demonstrationen
Sinti und Roma in München.
Eine fremde und unerwünschte Minderheit?
Eine Befragung ergab 2016:
1/3 aller befragten Deutschen möchten diese Volksgruppe nicht als Nachbarn haben.
„Gleichgültigkeit, Unwissenheit und Ablehnung bilden zusammen eine fatale Mischung, die Diskriminierungen gegenüber Sinti und Roma den Boden bereiten“.
Gleichgültigkeit und Ablehnung lassen sich nicht verbieten, aber gegen die Unwissenheit soll diese Sendung helfen.
download: Sinti und Roma in München. Eine fremde und unerwünschte Minderheit?
Interviews mit
- H. Burger, Leiter der Beratungseinrichtung DROM
- Benni, Autor der Broschüre ‚Bildungsaufbruch gestalten – Sinti und Roma‘
- Jeany, Tanzpädagogin
- Lesung des Gedichtes von Rajko Djuri?: „Geboren in Auschwitz, gestorben in Auschwitz“
Musik:
- Gawa Diwis – ‚Wohin gehst du?‘
- Gelem, Gelem – internationalen Hymne der Roma
- Kaj One – ein altes Roma- Lied
- Hirondelle von Popof, Lizenz: by-sa 3.0
Gilt in München noch die grundgesetzlich garantierte Meinungsfreiheit?
Ein aktuelles Urteil des Verwaltungsgerichtes München verbietet es, sich in den Räumen der Stadt München mit einem brisanten Beschluss des Stadtrats München zu beschäftigen.
Passt das zum Artikel 5 des Grundgesetzes der die Meinungsfreiheit garantiert?
download: Gilt in München noch die grundgesetzlich garantierte Meinungsfreiheit
In der Sendung kommen zu Wort:
Maren Offman, Stadtrat für die CSU
Florian Roth, Stadtrat für Die Grüne/Rosa Liste
Klaus Ried, Kläger
Wolfgang Stöger, Vorstand HU München Bayern
Norman Paech, emeritierter Professor für Politikwissenschaft und Öffentliches Recht
Peter Vonnahme, ehem. Richter am bayrischen Gerichtshof
Musik:
Hirondelle von Popof
Lizenz: by-sa 3.0
On the 131 von unreal_dm
The_Remixin_Latino_Blues von wellmann
Lizenz: CC BY 3.0
Das Ende der Meinungsfreiheit in München? Stadtratsbeschluss Antisemitismus
Eine Sendung zum Stadtratsbeschluss vom Dezember 2017 „Gegen jeden Antisemitismus! Keine Zusammenarbeit mit der antisemitischen BDS Bewegung“ und seiner Auswirkungen auf Betroffenen
download: Das Ende der Meinungsfreiheit in München? Stadtratsbeschluss Antisemitismus
Interviews mit:
- Maren Offman, Stadtrat für die CSU
- Brigitte Wolf, Stadträtin für die Linken
- Nirit Sommerfeld, Künstlerin und Mit-Begründerin des BIB in Münchens
- Adrian Paukstat, Ansprechpartner bei der jüdische-palästinensischen Dialoggruppe
Musik:
- walking the fire
placin faith
loaded dice
- Hirondelle von Popof
Alle unter der Lizenz: by-sa 3.0
Autoverkehr in München oder Autofrei in München
download: Sendung Autoverkehr in München oder Autofrei in München
Gespräche über die Belastung durch den Autoverkehr und Gegenmodelle.
Gesprächspartner:
- Paul Bickelbacher, grüner Stadtrat
- Hubertus Grobbel, einer der Initiatoren ‚Autofrei 4 in München‘
- Gunhild Preuß-Bayer, im Vorstand des Vereins ‚Autofrei Leben‘
Musik:
- Lewin Blümel mit Band Flin http://www.flinband.de/
- Hirondelle von Popof Lizenz: by-sa 3.0
Öffentliche Bücherschränke in München
Interviews mit
- 3 InitiatorInnen von Bücherschränken in München
- 3 NutzerInnen
- 1 Buchhändlerin
weitere Themen
- Was sind öffentliche Bücherschränke?
- Seit wann gib es sie und wie hat alles begonnen?
- Was motiviert die InitiatorInnen und wie funktioniert die Finanzierung?
- Was gefällt NutzerInnen und was kritisieren sie?
- Wie finden Buchhändler das Thema?
download: https://www.freie-radios.net/mp3/20200126-ffentlichebc-99546.mp3
Infos zu öffentlichen Bücherschränken
Musik:
Bossa Nova ist das Musikthema. Wie ist der Stil entstanden? Was ist davon übrig?
Ein kleiner Überblick mit Hörbeispielen.
Saimon Fedeli mit Samba Pa Ti
Lizenz: cc-by-nd
Oleg O. Kachank mit Summer Evening
Lesyan mit Latin Summer
Lizenz: cc-by
Triplexity mit Lise with LucB
Lele Rambelli mit Aires de fiesta
Jappa mit Nova Bossa
Lizenz: by-nc-sa
Sinti und Roma in München, Bayern und Europa
Interviews mit
- 3 jungen Sinti aus München
- H. Burger, einem Sozialarbeiter bei DROM, Beratungsstelle im Hasenbergl
- Ali Yapli, er sammelte als heilpädagogische Unterrichtshilfe Erfahrungen mit Sinti in München
- Herbert Heuß, Wissenschaftlicher Leiter beim Zentralrat deutscher Sinti und Roma
weitere Themen
- Seit wann gibt es Sinti und Roma in Deutschland und wie wurden sie behandelt?
- Auszüge aus dem Vortrag von H. Heuß: ‚Antiziganismus und Schutz der Menschenrechte von Sinti und Roma in Europa‘
- Wie sieht die deutsche Mehrheitsgesellschaft Sinti und Roma in Deutschland?
Auszüge aus zwei Studien (2014 Markus End Antiziganismus und 2016 Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Bayern) zu diesem Thema
download: https://www.freie-radios.net/mp3/20161128-sintiundro-80175.mp3
Musik:
The Vigilance of Gipsy Swing
Alex Beroza: Improvisation on Friday
Lizenz: CC BY 3.0
Magik Studio:
Lizenz: CC BY NC ND
„Selbstverliebte Internetjunkies oder bürgerschaftliches Engagement. Was kennzeichnet die Jugend von heute?“
Interviews mit
- Prof. Schwarz, Politologe zu den Jugendstudien von ’shell‘ und ‚Sinus‘
- Tapijusch, dem Jugendsprecher des Vereins ‚Die Isarfischer e.V.‚
- Nadine, aus dem Landesvorstand der Jugendorganisation des Bund Naturschutz
- Viktor von Animals United e.V.
und
- Vroni und Kati, Leiterinnen bei der Jugend des Deutschen Alpenvereines
einige Themenstellungen:
- Welche aktuellen Entwicklungen sind aus den Studien erkennbar?
- Warum engagieren sich Jugendliche in diesen Vereinen?
- Für die Isarfischer ist es kein Problem Tiere zum Verzehr zu töten, für Animals United ist es undenkbar. Was steckt dahinter?
- Gibt es Wellenbewegungen bei den Trends? ‚Nichts Neues unter der Sonne?‘
- Ersetzen Onlinepetitionen Aktivitäten im realen Leben?
download: https://www.freie-radios.net/77827
Musik:
Vorstellung der amerikanischen Musikerin Elizabeth Devon.
Von ihr gespielte Titel:
Lizenz: cc by 3.0
Jazz von J. Blasco
Lizenz: cc-by-sa
Neue Arbeitswelten
Gespräche mit Mitarbeiterinnen der Sparda-Bank München und dem ver.di Sekretär für die IBM über ganz unterschiedliche Ansätze in der Arbeitswelt.
Was bedeuten die Begriffe:
- Arbeit und Freizeit
- Gemeinwohl-Ökonomie
- crowdworking
download: https://www.freie-radios.net/71826
Für das Intro jeder Sendung haben wir ‚Generic Funk Session 2‘ von ‚enoe‘ genutzt.
Lizenz: cc-by-3.0
Verantwortlich für die Sendungen ist: Mike GH
Anregungen, Kommentare und Kritik gerne an mike_gh[ät]posteo.de
Hier wird auf die Sendung
„Das Ende der Meinungsfreiheit in München? Stadtratsbeschluss Antisemitismus“
verlinkt und dazu kommentiert:
http://schlamassel.blogsport.de/2018/06/04/nach-dem-anti-bds-beschluss-bds-unterstuetzer-wollen-gar-keine-mehr-sein/