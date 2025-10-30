Auf Kante genäht

Die Stadt München will bestimmen worüber in öffentlichen Räumen diskutiert werden darf.

Mit einer Änderung der bayerischen Gemeindeordnung soll in ganz Bayern dieser Anspruch durchgesetzt werden.

An jedem 5. Mittwoch im Monat von 20:00 bis 21:00 Uhr

„Wer nichts weiß muss alles Glauben“, ist unmündig und nicht selbstbestimmt. Ist unaufgeklärt.

Kant beschreibt was für ihn Aufklärung ist: „Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. ‚Sapere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!‘ ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“

Hier bei LORA München möchten wir dazu einen kleinen Beitrag liefern und greifen Themen, vorzugsweise aus München, kritisch auf.

Eine Auswahl der bisherigen Themen:

Meinungshoheit in öffentlichen Räumen, wie Bayern den Anspruch der Stadt durchsetzen will

Die Stadt München will bestimmen worüber in öffentlichen Räumen diskutiert werden darf.

Auch in letzter Instanz vor dem Bundesverwaltungsgericht wurde dieser Anspruch zurückgewiesen.

Die bayerische Staatsregierung springt nun der Stadt München zur Seite.

Mit einer Änderung der bayerischen Gemeindeordnung soll in ganz Bayern dieser Anspruch durchgesetzt werden.

Mit Interviewgästen wird das Thema eingeordnet und kritisch hinterfragt.

Gäste in der Sendung:

Peter Vonnahme, ehemaliger Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof

Mathes Breuer, Rechtsanwalt in München

Cemal Bozoğlu, Mitglied des bayrischen Landtages aus der Fraktion Bündnis 90 / die Grünen

Download der Sendung

Musik unter creative commons

Lizenz: CC BY-NC 3.0

Hinrondelle von Popof

Warum die Anklage der ‚Letzten Generation‘ als Gründung einer kriminellen Vereinigung falsch ist.

Dieser Prozess wird prägend sein. Nicht nur für die KlimaaktivistInnen, sondern auch für den gesellschaftlichen Umgang mit Protest, Widerspruch und zivilem Ungehorsam.

Warum die Anwendung des §129 StGB falsch ist und welche Schäden daraus entstehen, wird in Gesprächen mit ExpertInnen analysiert.

InterviewpartnerInnen:

Frau Kasper, Amnesty International

Frau Dr. Görlitz, Gesellschaft für Freiheitsrechte

Herr Prof. Jahn, Strafrechtsprofessor an der Goethe-Universität Frankfurt und Richter am OLG Frankfurt

Auch die zurückweisende Antwort der Bundesregierung auf den kritischen Bericht des UN-Sonderberichterstatters wird als juristisch falsch eingeordnet.

Download der Sendung

Herzlichen Dank an die InterviewpartnerInnen:

Angelika Kasper von amnesty international

Franziska Görlitz, Gesellschaft für Freiheitsrechte

Professor Matthias Jahn, Goethe-Universität FFM

Musik unter creative commons

Lizenz: CC BY-NC 3.0

Hinrondelle von Popof

Präventivhaft in Bayern, politisches Instrument zur Einschüchterung?

Mit Angelika Kasper von Amnesty International und dem Rechtsprofessor Markus Krajewski diskutieren und kritisieren wir die Anwendung des Präventivgewahrsams gegen Klimaschutzaktivisten, insbesondere der „letzten Generation“, als verfassungswidrig und unverhältnismäßig.

Besonders problematisch wird die Intransparenz der Haftanordnungen sowie die Gefahr der Unterdrückung von Grundrechten hervorgehoben. Auch internationale Perspektiven werden betrachtet, während die Gäste die wachsende gesellschaftliche Entfremdung vom Rechtsstaat thematisieren. Die Episode endet mit einem eindringlichen Aufruf zur Neubewertung der Rechte von aktivistischen Klimaschützern.

download der Sendung

Herzlichen Dank an die InterviewpartnerInnen:

Angelika Kasper von amnesty international

Professor Markus Krajewski



Musik unter creative commons

Lizenz: CC BY-NC 3.0

Hinrondelle von Popof

FAU – Die Freie ArbeiterInnen Union in München

Wer sind sie, was wollen sie?

Im Gespräch mit den Mitgliedern Andreas, Olli und Matthias wird die Herkunft, Aufbau, Ziele und aktuelle Situation München aufgedröselt.

Die FAU sieht sich als Gemeinschaft, die sich gegen die kapitalistischen Strukturen der lohnabhängigen Beschäftigung stellt und für bessere Arbeitsbedingungen kämpft.

Was bedeutet das in der Praxis für Menschen in München?

Wir sprechen über konkrete Pläne und Initiativen der FAU München, etwa die Durchführung von Schulungen zum Arbeitsrecht, Veranstaltungen im eigenen Ladenlokal und die Stärkung des Gemeinschaftsgefühls durch regelmäßige Treffen.

download der Sendung

links zur Sendung:

Die FAU in München





Herzlichen Dank an die Interviewpartner:

Andreas, Olli und Matthias

Musik unter creative commons

Lizenz: CC BY-NC 3.0

Hinrondelle von Popof



Das muslimische Zentrum in der Messestadt Riem

Vier muslimische Frauen, Dina, Hajra, Elvyra und Cigdem, berichten von ihren Erfahrungen als Muslima.

Sie erzählen wozu es das muslimische Forum in der Messestadt Riem gibt, was sie bei ihrer Arbeit erleben und was sie motiviert.



In Einzel- und Gruppeninterviews berichten die Frauen über Themen wie:

Ankommen in der Messestadt Riem München

Jugend und Identitätserfahrungen

Kampf für Selbstbestimmung

Das Engagement im muslimischem Forum

Wachstum und Zielgruppen

Frauenschwimmen

Lebenswirklichkeit in Bayern

Stärkung der Ressourcen

Sichtbarkeit des muslimischen Lebens

Antimuslimischer Rassismus

Interesse und Begegnungsräume für Muslime

Erfolgserlebnisse und Motivation

download der Sendung

links zur Sendung:

Interkulturelles muslimisches Forum für Frauen und Familien

Herzlichen Dank an die Interviewpartnerinnen:

Dina, Hajra, Elvyra und Cigdem

Musik unter creative commons

Lizenz: CC BY-NC 3.0

Hinrondelle von Popof

KunstSpielOrte

temporäre Begegnungsorte in der Messestadt Riem

2024, Kunst in der Messestadt Riem as it’s best

– Thema 1: Kunstspielorte, die fünf Sieger aus der Ausschreibung im Interview

– Thema 2: ‚Echt jetzt?‘, im Interview Michael Lapper

links zur Sendung:

KunstSpielOrte

Michael Lapper



Herzlichen Dank an die InterviewPartnerInnen:

Barbara von Jagow

Alexandra Lukas und Faraz Baghaei

Maj Lilith Hemmesmann und Anton Fuchs

Torsten Michaelsen

Michael Lapper

Ana Prati Goulart

Luzia Kink und Valentin Penninger

Musik unter creative commons

gro bon ange von wellman

Lizenz: CC BY-NC 3.0

Hinrondelle von Popof

funk it: how it is von SackJo22

Lizenz: by sa 3.0

hear us now von Scott Altham

Lizenz: nc 3.0

Ramadama und Kunst in der Messestadt Riem

Schwerpunkt ist die Messestadt Riem in München.

Thema 1: Ramadama (Aufräumaktion der BewohnerInnen vor Ort),

Thema 2: Kunst in der Messestadt, Interview mit Michael Lapper

Exkurs: Unbekannt und unerwünscht? KZ Häftlinge starben im Außenlager am Flughafen Riem

download der Sendung

links zur Sendung:

Ramadama beim Abfallwirtschaftsbetrieb München

Michael Lapper, Künstler in der Messestadt Riem

Herzlichen Dank auch an:

Elisabeth und Anja

Musik unter creative commons

The_Remixin_Latino_Blues von wellmann

Hinrondelle von Popof

Lizenz: by sa 3.0

Human Race“ von texasradiofish

Lizenz: NC 3.0

Hinrondelle von Popof

Lizenz: by sa 3.0

Omas gegen Rechts, wer sind sie und was wollen sie?

Von zwei Aktivistinnen, Hanne und Christine, habe ich mir erklären lassen:

– wie die Initiative entstanden ist

– was sie persönlich motiviert

– was für sie eigentlich ‚rechts‘ ist

– wogegen aber auch wofür sie sind

– und wie frau bei ihnen mitmachen kann

download der Sendung

Kontakt: Omas gegen Rechts Muenchen

Musik unter creative commons

Hinrondelle von Popof

Lizenz: by sa 3.0

Selbsternannte LebensschützerInnen – wer sie sind und was sie wirklich wollen

Lina Dahm (freie Journalistin) und Francesca (feministische Aktivistin in München) erläutern was es mit diesen sogenannten LebenschützerInnen und ProLife AktivistInnen auf sich hat.

Welche Ideologiefragmente bei ihnen zu finden sind und was sich aktuell in München zu diesem Thema tut.

Wir werden über relevante Münchner AkteurInnen dieser Szene und die Gegenaktionen der ProChoice AktivistInnen sprechen.

Am vergangenen Samstag gab es in München den sogenannten ‚Marsch fürs Leben‘ über den wir kurz berichten werden.

Abschließend werden wir in einem Resümee die Situation in München zusammenfassen und überlegen worauf wir uns zukünftig einstellen müssen.

Infos zum Thema bei a.i.d.a.:

Antifeministische Allianzen – Recherchen über den „Marsch fürs Leben“ in München

Download der Sendung

Musik unter creative commons

Hinrondelle von Popof

Lizenz: by sa 3.0

Die Allianz SE und das Betriebsverfassungsgesetz, eine Erfolgsgeschichte?

Der Bundeskanzler sagte anlässlich des 70 jährigen Bestehens des BerVG:

„Die betriebliche Mitbestimmung ist ein Ausdruck gelebter Demokratie. Bei den Mitbestimmungsrechten darf es keine Einschränkungen geben – auch und erst recht nicht in Zeiten der Krise“. https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/70-jahre-betriebsverfassungsgesetz-2140348

Das scheint jedoch nicht auf alle Unternehmen zuzutreffen. Jedenfalls wen man/frau sich den offenen Brief des Betriebsrates der Allianz SE re anschaut.

Themen in der Sendung:

Wer ist die Allianz und welches Erbe bringt sie aus dem Nationalsozialismus mit?

Um was geht es in dem offenen Brief des Betriebsrates der Allianz SE re im Intranet?

nachgesprochenes Interview mit einer/m InsiderIn der Allianz SE

Gespräch zu den Rechten des Betriebsrates und des Arbeitgebers

Gäste im Studio: Anna Bauer und Gregor Völkl

Nachgesprochenes Interview: Sabine Schnabel –> https://frauschnabel.de/

Download der Sendung

Lizenz: by 3.0

Sinti und Roma in München und Oberbayern – Stell dir vor du überlebst Auschwitz und keinen interessiert es

Gäste im Studio: Radoslav Ganev und Rainer Burger

Themen der Sendung

der Internationale Gedenktag des Genozids an den Sinti und Roma Europas, 2. August

die aktuelle Situation dieser Minderheiten in München

ein neues Projekt, das sich Aufklärung auf die Fahnen geschrieben hat:

geschichte-sinti-roma.de

Musik:

Jeanny mit Gelem Gelem

unter creative commons

Hinrondelle von Popof

Lizenz: by sa 3.0

#IchBinArmutsbetroffen

Eine Sendung über Armut in Deutschland. Betroffene machen sich auf twitter sichtbar und treten für ihre Menschenwürde ein.

Gäste im Studio: Beatrice, Arnold und Peter

Was bedeutet der hashtag? Was ist Armut in Deutschland? Wie ist Vermögen in D verteilt? Wie hilft der Staat? Vorstellung der Gäste Interview mit Peter, wurde vom Freiheitsfonds.de aus dem Knast ‚freigekauft‘ Wie geht’s weiter mit #IchBinArmutsbetroffen

Download der Sendung

Erwähnte Hilfen:

https://freiheitsfonds.de/

https://oneworrylessorg.start.page/

Die gesamte Musik ist unter creative commons Lizenzen.

The_Remixin_Latino_Blues von wellmann

Hinrondelle von Popof

Lizenz: by sa 3.0

Warm Vacuum Tube von Admiral Bob

Lizenz: CCA 3.0

Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes:

Stadtratsbeschluss zum BDS von 2017 widerspricht dem Grundgesetz

Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig bekräftigt das Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs und stellt fest, dass der Stadtratsbeschluss vom Dezember 2017 in den Schutzbereich der Meinungsfreiheit eingreift und damit gegen das GG Art. 5 verstößt.

In dem Urteil bestätigt das Gericht das Recht auf freie Meinungsäußerung und verpflichtet die Stadt München meinungsneutral zu bleiben.

In der Sendung kommen zu Wort:

Peter Vonnahme, ehemaliger Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof

Firouz Bohnhoff, von der Jüdisch-Palästinensische Dialoggruppe

Christian Vorländer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD

Manuel Pretzl, Fraktionsvorsitzender CSU Stadtratsfraktion

Nirit Sommerfeld, deutsch-israelische Künstlerin

Download der Sendung

Die gesamte Musik ist unter creative commons Lizenzen.

The_Remixin_Latino_Blues von wellmann

Hinrondelle von Popof

funk it: how it is von SackJo22

Lizenz: by sa 3.0

hear us now von Scott Altham

Lizenz: nc 3.0

Jüdische Küche

Im Gespräch mit Professor Gunter Hirschfelder haben sich mir ganz neue Perspektiven eröffnet.

Er ist gelernter Historiker und hat seit 2010 eine Professur für vergleichende Kulturwissenschaften an der Universität Regensburg.

Im Gespräch berichtet er u.a.:

Was ihm an den Themen Essen und Kultur wichtig ist

Welche Inhalte sie ihm Rahmen des Projektes ‚FoodGuide: Jüdische Küche‚ erarbeiten

Welche Erfahrungen er bei Studienreisen zu dem Thema in verschiedenen Städten macht

Welche Bedeutung die jüdischen Speiseregeln im Leben heutiger Juden haben

Warum dieses Thema besonders für junge Menschen wichtig ist

Wie sich jüdische und nichtjüdiche Küchen beeinflusst haben

Welche jüdischen Restaurants es in München gibt

Download der Sendung

Passend zum Inhalt der Sendung: Jüdische Esskultur. Traditionen und Trends

Autoren: Gunther Hirschfelder, Antonia Reck und Jana Stöxen

Die gesamte Musik ist unter creative commons Lizenzen.

The_Remixin_Latino_Blues von wellmann

Lizenz: by 3.0

Human Race“ von texasradiofish

Warm Vacuum Tube von Admiral Bob

Lizenz: CCA 3.0

Hinrondelle von Popof

Lizenz: by sa 3.0

Erinnerungsort Badehaus und ein Porträt des jüdischen Dirigenten Daniel Grossmann

Die Sendung besteht aus zwei Themen:

Der Erinnerungsort Badehaus vom Zwangsarbeiter-Lager Föhrenwald über ein Zuflucht für jüdische DP zum katholischen Ortsteil Waldram bei Wolfratshausen

ein Interview mit Manuel Rueff, dem 2. stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins ‚Bürger fürs BADEHAUS Waldram-Föhrenwald‘ Ein Porträt des jüdischen Dirigenten Daniel Grossmann was motiviert ihn, was sind seine Ziele?

das JEWISH CHAMBER ORCHESTRA MUNICH

download der Sendung

Diese Musik ist unter creative commons Lizenzen.

The_Remixin_Latino_Blues von wellmann

Lizenz: by 3.0

Hinrondelle von Popof

Lizenz: by sa 3.0

on the 131 von unreal_dm

Lizenz: by-nc/3.0/

Solo-Selbständige und Corona, warum Frauen mehrfach benachteiligt sind

Wie erleben Solo-Selbstständige die Corona Krise?

Warum sind Frauen besonders schwer betroffen?

Was sind:

gender pay gap, gender time gap und gender care gap?

Darüber rede ich mit drei betroffenen Solo-Selbstständigen und zwei wissenschaftlichen MitarbeiterInnen die dazu Studienergebnisse veröffentlicht haben

download der Sendung

InterviewpartnerInnen:

Frau Aline Zucco vom WSI

Herr Johannes Seebauer vom DIW

Eine Designerin

Ein Veranstaltungstechniker

Eine Eventveranstalterin

Die gesamte Musik ist unter creative commons Lizenzen.

Warm Vacuum Tube von Admiral Bob

Lizenz: CCA 3.0

Blue soul von Bluemillenium

Lizenz: by-nc/3.0/

Hinrondelle von Popof

Lizenz: by sa 3.0

foodhub München – der Mitmach Supermarkt

Der FoodHub München eröffnet im Sommer 2021

Der foodhub basiert auf drei Prinzipien

Miteigentum, kaufen kann nur wer Miteigentümerin ist Mithilfe, 3 Stunden im Monat gehören dazu Transparenz, immer 30% Aufschlag auf den Erzeugerpreis

Im Interview mit Gründerinnen, Miteigentümerinnen und Interessierten klären wir warum es zu den vorhandenen Bioläden, Lieferdiensten und Einkaufskooperationen noch was Neues geben wird.

download der Sendung

In Interviews mit

zwei Initiatorinnen: Kristin und Quentin

zwei Miteigentǘmerinnen: Martina und Alisma

zwei Interessierten: Doro und Tina

sprechen wir über die Motivation und den Spaß an einem solchen Projekt.

Wie es funktioniert, wann es wo eröffnet, wie es sich rechnet und vieles mehr.

Die gesamte Musik ist unter creative commons Lizenzen.



The_Remixin_Latino_Blues von wellmann

Lizenz: by 3.0



Drugs of Choice von Budapest BluesBoy

Human Race“ von texasradiofish

on the 131 von unreal_dm

Lizenz: by-nc/3.0/



Hinrondelle von Popof

Lizenz: by sa 3.0

Der Stadtratsbeschluss München vom Dezember 2017 und keine Ende?

Nachdem der bay. VGH in zweiter Instanz die Stadt München verpflichtet Diskussionen zu ihrem Beschluss in öffentlichen Räumen zuzulassen gibt München nicht nach und geht in die Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht.

Damit wird seit Ende 2017 das Grundrecht auf Meinungsfreiheit unterbunden und es steht in den Sternen wann in München Normalität eintritt.

download: Der Stadtratsbeschluss München vom Demzember 2017 und keine Ende?

Interviews mit:

Norman Paech, Jurist und emeritierter deutscher Professor für Politikwissenschaft und für Öffentliches Recht an der Universität Hamburg

Nirit Sommerfeld, deutsch-israelische Schauspielerin und Sängerin

Peter Vonnahme, 25 Jahre Richter am Bayr. VerwaltungsGerichtsHof

Wolfgang Stöger, HU

Brigitte Wolf, Stadträtin LINKE

Manuel Pretzl, Stadtrat CSU

Christian Vorländer, Stadtrat SPD

Musik:

Hirondelle von Popof, Lizenz: by-sa 3.0

bisherige Sendungen zu dem Thema:

Gilt in München noch die grundgesetzlich garantierte Meinungsfreiheit

Das Ende der Meinungsfreiheit in München? Stadtratsbeschluss Antisemitismus

Projekt Romanity.de: Sinti und Roma in ihrem Alltag kennenlernen

Ein Interview mit Radoslav Ganev, stellvertretender Leiter einer Sozialstation in München zu den Zielen des Projektes u.a.:

– Vorurteile abbauen

– Einblicke in die Lebens- und Gedankenwelt von Sinti und Roma gewähren

– Positive Bilder schaffen

Er erzählt wie er als 8 jähriger Bulgare ohne jede Sprachkenntnisse in einer deutschen Klasse saß.

Wie aus ihm, einem Hauptschüler, dem die Lehrer von der Realschule abgeraten haben, ein studierter Politologe geworden ist.

Von persönlichen Diskriminierungserfahrungen und wie erschrocken er war als er in einem Kinderbuch, das er seinem Kind vorlesen wollte ,die verzerrte negative Darstellung von ‚Zigeunern‘ als Gauner und Betrüger vorfand.

Im Interview wird DROM eine Beratungseinrichtung der berufsbezogenen Jugendhilfe erwähnt.

Sie berät junge Sinti und Roma, die ihre Berufschancen und ihre soziale Situation verbessern wollen.

Ansprechperson ist Rainer Burger der unter sinti@diakonie-hasenbergl.de zu erreichen ist.

download des podcasts

Musik:

funk it: how it is von SackJo22

Hirondelle von Popof

beide Lizenz: by-sa 3.0

Die Gefangenengewerkschaft GG/BO setzt sich für Häftlinge

in deutschen Gefängnissen ein.

Es geht um die zentralen Forderungen der GG/BO:

– die Einführung des allgemeinen gesetzlichen Mindestlohns für arbeitende Gefangene und

– die Gesetzliche Rentenversicherung für Inhaftierte.

Die GG/BO beruft sich auf das Grundgesetz und strebt die volle Gewerkschaftsfreiheit für Gefangene in deutschen Haftanstalten an.

Interviews mit:

– Markus, einem Aktivisten aus Nürnberg

– Manuel einem Strafgefangenen und Sprecher der GGBO, der Gefangenengewerkschaft

download: Die Gefangenengewerkschaft GG/BO setzt sich für Häftlinge in deutschen Gefängnissen ein

Musik:

The_Remixin_Latino_Blues von wellmann, Lizenz: CC BY 3.0

funk it: how it is von SackJo22

Hirondelle von Popof

beide Lizenz: by-sa 3.0

Umweltschutz im Alltag – Engagement jenseits der großen Demonstrationen

Mich interessiert was die Menschen jenseits der Demonstrationen, in ihrem Alltag für die Umwelt und das Klima machen. Was motiviert sie sich dort zu engagieren wo es wenig Aufmerksamkeit gibt und die Erfolge eher klein sind.

Ein Besuch im ökumenischen Kirchenzentrum Messestadt West hier in München

download: Umweltschutz im Alltag – Engagement jenseits der großen Demonstrationen

Sinti und Roma in München.

Eine fremde und unerwünschte Minderheit?

Eine Befragung ergab 2016:

1/3 aller befragten Deutschen möchten diese Volksgruppe nicht als Nachbarn haben.

„Gleichgültigkeit, Unwissenheit und Ablehnung bilden zusammen eine fatale Mischung, die Diskriminierungen gegenüber Sinti und Roma den Boden bereiten“.



Gleichgültigkeit und Ablehnung lassen sich nicht verbieten, aber gegen die Unwissenheit soll diese Sendung helfen.

Interviews mit

Musik:

Gawa Diwis – ‚ Wohin gehst du?‘



– ‚ Gelem, Gelem – internationalen Hymne der Roma

Kaj One – ein altes Roma- Lied

Hirondelle von Popof, Lizenz: by-sa 3.0

Gilt in München noch die grundgesetzlich garantierte Meinungsfreiheit?

Ein aktuelles Urteil des Verwaltungsgerichtes München verbietet es, sich in den Räumen der Stadt München mit einem brisanten Beschluss des Stadtrats München zu beschäftigen.

Passt das zum Artikel 5 des Grundgesetzes der die Meinungsfreiheit garantiert?

download: Gilt in München noch die grundgesetzlich garantierte Meinungsfreiheit

In der Sendung kommen zu Wort:

Maren Offman, Stadtrat für die CSU

Florian Roth, Stadtrat für Die Grüne/Rosa Liste

Klaus Ried, Kläger

Wolfgang Stöger, Vorstand HU München Bayern

Norman Paech, emeritierter Professor für Politikwissenschaft und Öffentliches Recht

Peter Vonnahme, ehem. Richter am bayrischen Gerichtshof

Musik:

Hirondelle von Popof

Lizenz: by-sa 3.0

On the 131 von unreal_dm

The_Remixin_Latino_Blues von wellmann

Lizenz: CC BY 3.0

Das Ende der Meinungsfreiheit in München? Stadtratsbeschluss Antisemitismus

Eine Sendung zum Stadtratsbeschluss vom Dezember 2017 „Gegen jeden Antisemitismus! Keine Zusammenarbeit mit der antisemitischen BDS Bewegung“ und seiner Auswirkungen auf Betroffenen

download: Das Ende der Meinungsfreiheit in München? Stadtratsbeschluss Antisemitismus

Interviews mit:

Maren Offman, Stadtrat für die CSU

Brigitte Wolf, Stadträtin für die Linken

Nirit Sommerfeld, Künstlerin und Mit-Begründerin des BIB in Münchens

Adrian Paukstat, Ansprechpartner bei der jüdische-palästinensischen Dialoggruppe

Musik:

walking the fire

placin faith

loaded dice

von der lewis larke band

Hirondelle von Popof

Alle unter der Lizenz: by-sa 3.0

Autoverkehr in München oder Autofrei in München

download: Sendung Autoverkehr in München oder Autofrei in München

Gespräche über die Belastung durch den Autoverkehr und Gegenmodelle.

Gesprächspartner:

Paul Bickelbacher, grüner Stadtrat

Hubertus Grobbel, einer der Initiatoren ‚Autofrei 4 in München‘

Gunhild Preuß-Bayer, im Vorstand des Vereins ‚Autofrei Leben‘

Musik:

Lewin Blümel mit Band Flin http://www.flinband.de/

Hirondelle von Popof Lizenz: by-sa 3.0

Öffentliche Bücherschränke in München

Interviews mit

3 InitiatorInnen von Bücherschränken in München

3 NutzerInnen

1 Buchhändlerin

weitere Themen

Was sind öffentliche Bücherschränke?

Seit wann gib es sie und wie hat alles begonnen?

Was motiviert die InitiatorInnen und wie funktioniert die Finanzierung?

Was gefällt NutzerInnen und was kritisieren sie?

Wie finden Buchhändler das Thema?

download: https://www.freie-radios.net/mp3/20200126-ffentlichebc-99546.mp3

Infos zu öffentlichen Bücherschränken

Musik:

Bossa Nova ist das Musikthema. Wie ist der Stil entstanden? Was ist davon übrig?

Ein kleiner Überblick mit Hörbeispielen.

Saimon Fedeli mit Samba Pa Ti

Lizenz: cc-by-nd

Oleg O. Kachank mit Summer Evening

Lesyan mit Latin Summer

Lizenz: cc-by

Triplexity mit Lise with LucB

Lele Rambelli mit Aires de fiesta

Jappa mit Nova Bossa

Lizenz: by-nc-sa

Sinti und Roma in München, Bayern und Europa

Interviews mit

3 jungen Sinti aus München

H. Burger, einem Sozialarbeiter bei DROM, Beratungsstelle im Hasenbergl

Ali Yapli, er sammelte als heilpädagogische Unterrichtshilfe Erfahrungen mit Sinti in München

Herbert Heuß, Wissenschaftlicher Leiter beim Zentralrat deutscher Sinti und Roma

weitere Themen

Seit wann gibt es Sinti und Roma in Deutschland und wie wurden sie behandelt?

Auszüge aus dem Vortrag von H. Heuß: ‚Antiziganismus und Schutz der Menschenrechte von Sinti und Roma in Europa‘

Wie sieht die deutsche Mehrheitsgesellschaft Sinti und Roma in Deutschland?

Auszüge aus zwei Studien (2014 Markus End Antiziganismus und 2016 Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in Bayern) zu diesem Thema

download: https://www.freie-radios.net/mp3/20161128-sintiundro-80175.mp3

Musik:

The Vigilance of Gipsy Swing

Alex Beroza: Improvisation on Friday

Lizenz: CC BY 3.0

Magik Studio:



Lizenz: CC BY NC ND

„Selbstverliebte Internetjunkies oder bürgerschaftliches Engagement. Was kennzeichnet die Jugend von heute?“

Interviews mit

einige Themenstellungen:

Welche aktuellen Entwicklungen sind aus den Studien erkennbar?

Warum engagieren sich Jugendliche in diesen Vereinen?

Für die Isarfischer ist es kein Problem Tiere zum Verzehr zu töten, für Animals United ist es undenkbar. Was steckt dahinter?

Gibt es Wellenbewegungen bei den Trends? ‚Nichts Neues unter der Sonne?‘

Ersetzen Onlinepetitionen Aktivitäten im realen Leben?

download: https://www.freie-radios.net/77827

Musik:

Vorstellung der amerikanischen Musikerin Elizabeth Devon.

Von ihr gespielte Titel:

Lizenz: cc by 3.0

Jazz von J. Blasco

Lizenz: cc-by-sa

Neue Arbeitswelten

Gespräche mit Mitarbeiterinnen der Sparda-Bank München und dem ver.di Sekretär für die IBM über ganz unterschiedliche Ansätze in der Arbeitswelt.

Was bedeuten die Begriffe:

Arbeit und Freizeit

Gemeinwohl-Ökonomie

crowdworking

download: https://www.freie-radios.net/71826

Für das Intro jeder Sendung haben wir ‚Generic Funk Session 2‘ von ‚enoe‘ genutzt.

Lizenz: cc-by-3.0

Verantwortlich für die Sendungen ist: Mike GH

Anregungen, Kommentare und Kritik gerne an mike_gh[ät]posteo.de