Westend-Perspektiven – Teil 1

Der erste Teil unserer Sendereihe über das Westend startet am Alten Messeplatz. Unter dem Motto „Gut leben im Quartier!“ der „Münchner Initiative Nachhaltigkeit“ traf sich die Nachbarschaft zum Plausch und zum Austausch (ab Min. 1:06).

Die Wohnungsgenossenschaft München West erhöht den „Gelben Block“ in der Bergmannstraße um zwei Stockwerke. Wir sprachen mit der Vorständin Doris Schüle-Wolfsfellner (ab Min. 12:42).

Was kann die Stadt München, was können Mieterinnen und Mieter gegen steigende Mieten tun? Gerhard Metzger von der Initiative „Ausspekuliert“ hat Antworten darauf (ab Min. 20:52).

Das Mietshäuser Syndikat in der Ligsalzstraße 8 zeigt, wie sich bezahlbares Wohnen und Gemeinschaft verbinden lassen. York Runte erklärt das Konzept (ab Min. 32:05).

Das Westend lebt von seinen Läden und kleinen Handwerksbetrieben. Wir waren zu Besuch bei Alexandra von Guilleaume, Gründerin der Goldschmiede Silberfisch, und bei Christine Schiller von der Rucksackwerkstatt (ab Min. 44:29).

Musikalisch begleitet wurde die Sendung von Künstlerinnen aus dem Westend: der Sängerin Mola mit ihrer Band und dem Chor Witches of Westend (aus rechtlichen Gründen werden die Stücke nur angespielt).