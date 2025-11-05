Do 06.11. – Nachtschiene bei LORA München

In der Nacht von Donnerstag, den 06. November auf Freitag, den 07. November entgleist die Nachtschiene auf LORA München! Im Livestream und auf DAB+ dürft ihr euch auf unkommerziellen und unkonventionellen Sound verschiedener DJs aus dem Münchener Raum freuen! Zum Nachhören gibt´s die verschiedenen Sets anschließend beim Autonomen Audio Kollektiv auf Soundcloud.

Line-Up:

00:00 Uhr – 02:00 Uhr: Forrest

02:00 Uhr – 04:00 Uhr: 2nice WUT Kollektiv

04:00 Uhr – 05:00 Uhr: Sven (Elektroclub)

05:00 Uhr – 06:00 Uhr: DJ Arschwasser Labels: Kotzreiz Records / Grauton