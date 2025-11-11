Kürzungen in der Asylsozialbetreung

Kennen sie sogenannte KiJuFa-Fachkräfte? Nein?

Dahinter verbergen sich Kinder, Jugend und Familien Fachkräfte, die den geflüchteten Familien mit Kindern das Ankommen in München erleichtern und sie gleichzeitig dabei unterstützen sollten, dass sie hier gut Fuß fassen können.

Ende letzter Woche erreichte uns eine Pressemitteilung „Kürzungen in der Asylsozialbetreuung“ von der „Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtspflege München“. Denn genau diese KiJuFa-Fachkräfte sollen starken Kürzungen ausgesetzt werden.

Wir sprachen mit Dr. Manuela Sauer vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Bayern, was passiert ist:

Interview mit Dr. Manuela Sauer vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Bayern, 12:14 min

Wie sozial bleibt unsere Stadt? Da stellen sich einige Fragen: