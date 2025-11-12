LORA beim BFR-Kongress

Vom 30. Oktober bis zum 2. November fand der jährliche Kongress des Bundesverbands Freier Radios (BFR) e. V. in Chemnitz statt. Freie Radios aus ganz Deutschland und darüber hinaus trafen sich beim Gastgeber Radio T unter dem Label Zukunftswerkstatt Community Media. Unsere Kollegin Tabea war vor Ort und berichtet über ihre Erlebnisse. Wir wollten von ihr wissen, warum gibt es den Kongress überhaupt und worum gehts da eigentlich?