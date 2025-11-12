pro familia journal – 19. November – 20:00 Uhr

„Unterstützende Rituale in verschiedenen Lebensphasen“

Es gibt jahreszeitliche, spirituelle, einfache wie komplexe Rituale; unser Alltag ist voll davon.

Rituale ordnen unseren Alltag, können den Tag strukturien und im Leben für Orientierung sorgen.

Über hilfreiche Rituale in verschiedenen Lebensphasen, wozu diese genutzt oder selbst kreiert werden können, sprechen wir mit der Sozialpädagogin und Familientherapeutin von pro familia, Natasha Endress.

Modertion: Kathrin Göttler, pro familia München

Sendung am Mittwoch, den 19. November um 20 Uhr auf Lora 92.4