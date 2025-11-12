Westend-Perspektiven – Teil 2

Der zweite Teil unserer Reihe „Westend-Perspektiven“ beginnt mit einem Beitrag über den neugestalteten Gollierplatz. Michael Schelle, Beauftragter für Kinder und Jugendliche im Bezirksausschuss Schwanthalerhöhe ist unser Gesprächspartner.

Das „Open Westend“ ist das kulturelle Highlight im Viertel. Wir besuchten eine Werkstatt, in der unter dem Motto „Upcycling“ Radltaschen hergestellt werden, eine Galerie mit Zeichnungen und Portraits über Frauen im Jazz und eine spektakuläre Installation in einem Kirchenschiff.

Nichts hat sich so verändert wie die Gastronomie im Westend. Nicht nur die Schanigärten prägen das neue Westend. Wir sprechen mit Sarah Seeßlen-Kozumplik, der Vorsitzenden des BA-Unterausschusses Kultur und Integration.

Zum Abschluss gehen wir auf eine „Boazntour“. Was macht eigentlich eine gute Kneipe, ein Pub aus? Oder eben eine Boazn?