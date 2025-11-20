Portrait: Journey bei Gery’s + Tary’s Favourites im November 2025

Im November haben wir bei Gery’s + Tary’s Favourites

nur eine Sendestunde zur Verfügung,

und daher gibt es diesmal wieder ein Portrait.

Das Portrait bei Gery’s + Tary’s Favourites handelt von einer Band,

die anfangs in ihrer Heimatstadt San Francisco

nur als Begleitband im Hintergrund spielen sollte.

Zum Glück hat sie sich entschieden, mehr für sich zu spielen

und bekam schließlich sogar einen Plattenvertrag.

Sie spielte dann eine Mischung aus Jazz-Fusion und Progressive Rock.

Und schließlich Rock, Hard Rock, Classic Rock.

Live war und ist die Band immer ein Genuss.

Dieses Jahr feierte sie den 50. Geburtstag des Debutalbums.

Nächstes Jahr geht sie auf Abschiedstournee.

Ihre Hits wie z.B. „Wheel In The Sky“ oder „Don’t Stop Believin'“

werden immer in Erinnerung bleiben-

Also:

Sendung Portrait: Journey (Teil 1, bis Mitte der 1980er)

am Montag, 24. November 2025 16:00 bis 17:00 Uhr

auf UKW (92,4 MHz) und im Internet Livestream.

Die Favourites werden wiederholt …

in der darauffolgenden Nacht um 01:00 und

am darauffolgenden Morgen um 08:00 Uhr

auf DAB+ (Kanal 11C) und im Internet Livestream.

und am darauffolgenden Wochenende

am Samstag um 00:00 Uhr, und Sonntag um 13:00 Uhr

nur im Internet Livestream.

In der LoRa Mediathek (Podcast aktuell) kann man die Favourites

7 Tage lang nach dem Sendetermin nachhören

oder sich als mp3 runterladen.

Vorschau 1

Sendung Portrait: Journey (Teil 2, Mitte der 1980er bis heute)

kommt am Montag, 22. Dezember 2025 16:00 bis 17:00 Uhr

auf UKW (92,4 MHz) und im Internet Livestream.

Vorschau 2

Wunschbox im Dezember (Silvester – Special!)

Wie jeden fünften Mittwoch im Monat läuft

am Mittwoch, 31. Dezember 2025 von 22 Uhr bis Mitternacht

die mittlerweile vierunddreißigste Ausgabe der Wunschbox.

Da gibts eure Hörerwünsche, manche mit einer kleine Geschichte dazu.

Die Wünsche bitte senden an gtwunschbox@gmx.com .

Es darf gerne etwas Feierlaune bei den Wünschen dabei sein.

Lob, Kritik, Anregungen und Wünsche schreibt uns bitte an kritik@lora924.de

am besten mit cc an uns info@gerytaryfavourites.com

Viel Spaß beim Zuhören wünscht

Gery