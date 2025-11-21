Ausstellung Sendlinger Kulturschmiede

In der schnuckeligen kleinen Sendlinger Kulturschmiede gibt es immer wieder interessante Ausstellungen und Veranstaltung. Unsere Kollegin Tina Helbing war letzte Woche bei der Vernissage von „3 x Anders – anders“. Bilder von den Künstlerinnen Silke Anthes, Christiane Tillmann und Lisa Böll wurden gezeigt. Aber hören sie selbst.

Die Sendlinger Künstlerinnen Silke Anthes, Christiane Tilmann und Lisa Böll – die sie zum Schluss im Interview hörten – zeigen ihre Werke in der Sendlinger Kulturschmiede in der Daiserstraße 22, 81371 München.

Am Sonntagnachmittag, 23. November, geöffnet ab 15:00 Uhr, gibt es die eben erwähnte Lesung aus der Bildergeschichte „Der Zuckerfrieder“ von Lisa Böll.

Die Ausstellung ist noch bis zum 6. Dezember zu sehen, der Eintritt ist frei.

Die Öffnungszeiten stehen auf der Website www.sendlinger-kulturschmiede.de

