Nothilfe für Gaza – Benefizkonzert

Menschenrechte für alle heißt auch: Menschenrechte für Palästinenser:innen. Diesen Grundsatz verteidigt das Kollektiv „Make Freedom Ring“, dass seine internationale Konzertreihe nun zum dritten Mal in München fortsetzt.

Seit Anfang Oktober ist ein sogenannter Friedensplan in Kraft getreten, der mit einem gerechten Frieden wenig zu tun hat. Statt einer Perspektive auf Freiheit und Selbstbestimmung wird der Status quo zementiert. Ohne Gerechtigkeit aber kann kein Frieden entstehen. Solange die Besatzung fortbesteht und Palästinenser:innen das gleiche Recht auf Leben und Sicherheit verwehrt bleibt, bleibt auch der Frieden eine Illusion.

Die humanitäre Katastrophe in Gaza ist unterdessen nicht beendet. Die Enklave liegt in Trümmern, wann und wie sie wieder aufgebaut werden kann ist unklar. Um dieser fortgesetzten Zerstörung und Entmenschlichung etwas entgegenzusetzen und sich für einen gerechten Frieden einzusetzen, laden Künstler:innen und Musiker:innen zu einem klassischen Benefizkonzert im Münchner Künstlerhaus ein.

Der Erlös des Abends kommt der Nothilfe von medico international in Gaza zugute.

Weitere Informationen unter: www.medico.de/kampagnen

Auftreten werden als Redner:innen:

Sarah El Bulbeisi (Autorin) und Kerem Schamberger (medico international).



Es musizieren:

Michael Barenboim, Natalia Pegarkova-Barenboim, Ingolf Turban, Johannes König, Laure Cazin, Francesca Berardi, Zurab Gvantseladze u. a. Eintritt: € 25

Tickets erhältlich am 30.11.2025 vor Ort und im VVK online: www.events.humanitix.com

Veranstaltet von „Make Freedom Ring“. Weitere Informationen unter www.makefreedomring.co.uk

Beitrag nachhören: