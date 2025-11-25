Preisverleihung „Hauptstadt des Fairen Handels“ – „Von München soll kein Schaden ausgehen“ – Teil 9

In der neunten Sendung aus der Reihe „Von München soll kein Schaden ausgehen – Fairer Handel, Solidarische Ökonomie und Entwicklungszusammenarbeit“ berichten wir von der Preisverleihung „Hauptstadt des Fairen Handels“ die am 29. Oktober im Alten Rathaus in München stattgefunden hat.

Der Preis zeichnet Kommunen aus, die herausragende Beispiele für die Förderung des fairen Handels und der fairen Beschaffung auf den Weg gebracht haben. In der Sendung hören wir Vertreter*innen der Gewinnerkommunen Langeoog, Ludwigsburg und Lübeck, die Laudator*innen, die Staatssekretärin im Entwicklungsministerium Bärbel Kofler, die Münchner Stadträtin Mona Fuchs sowie von den Veranstalter*innen der Preisverleihung, der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt, Niels Albers und Theresa Güldenring.