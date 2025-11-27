Wegweisender Gerichtsbeschluss – Bäume müssen nicht für Townhäuser weichen

Wir haben schon oft über die Lindenschmitstraße 25 in Sendling berichtet:

Erst ging es um den krassen, kalten Entmietungsversuch des Investor „Palermo Estate 01 GmbH“.

Als nächstes um die teilweise 150 Jahre alten Bäume im Innenhof, die 3 Luxus Townhäusern weichen sollten. Das alles haben sich die Bewohner*innen nicht gefallen lassen.

Die Bewohner*innen haben versucht OB Reiter und die Stadt umzustimmen, die Baugenehmigung zurück zu nehmen. Übrigens auch mit der vollen Unterstützung des Bezirksausschusses.

Nichts hat geholfen. Nun haben sie geklagt – und das ist wunderbar – auch im ersten Schritt gewonnen.

Wir sprachen im Vorfeld mit Thomas Hinz von LIN25.