Wegweisender Gerichtsbeschluss – Bäume müssen nicht für Townhäuser weichen

Wir haben schon oft über die Lindenschmitstraße 25 in Sendling berichtet:
- Erst ging es um den krassen, kalten Entmietungsversuch des Investor „Palermo Estate 01 GmbH“.
- Als nächstes um die teilweise 150 Jahre alten Bäume im Innenhof, die 3 Luxus Townhäusern weichen sollten. Das alles haben sich die Bewohner*innen nicht gefallen lassen.
- Die Bewohner*innen haben versucht OB Reiter und die Stadt umzustimmen, die Baugenehmigung zurück zu nehmen. Übrigens auch mit der vollen Unterstützung des Bezirksausschusses.
- Nichts hat geholfen. Nun haben sie geklagt – und das ist wunderbar – auch im ersten Schritt gewonnen.
Wir sprachen im Vorfeld mit Thomas Hinz von LIN25.
Antworten