Wegweisender Gerichtsbeschluss – Bäume müssen nicht für Townhäuser weichen

27. November 2025

Hinterhof in Sendling, Foto privat
Wir haben schon oft über die Lindenschmitstraße 25 in Sendling berichtet:

  • Erst ging es um den krassen, kalten Entmietungsversuch des Investor „Palermo Estate 01 GmbH“.
  • Als nächstes um die teilweise 150 Jahre alten Bäume im Innenhof, die 3 Luxus Townhäusern weichen sollten. Das alles haben sich die Bewohner*innen nicht gefallen lassen.
  • Die Bewohner*innen haben versucht OB Reiter und die Stadt umzustimmen, die Baugenehmigung zurück zu nehmen. Übrigens auch mit der vollen Unterstützung des Bezirksausschusses.
  • Nichts hat geholfen. Nun haben sie geklagt – und das ist wunderbar – auch im ersten Schritt gewonnen.

Wir sprachen im Vorfeld mit Thomas Hinz von LIN25.

Interview mit Thomas Hinz von LIN25, 05:09 min

