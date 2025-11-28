Newsletter und Aufruf

Bei Radio Lora ist seit dem letzten Newsletter einiges passiert.

So konnten wir, auch dank Eurer Spenden, dieses Jahr am jährlichen Kongress des Bundesverbands der Freien Radios, teilnehmen. „Zukunftswerkstatt Community Media“ war das Thema vom 30. Oktober bis 2. November 2025 in Chemnitz. Die Veranstaltung brachte Freie Radios aus Deutschland und darüber hinaus zusammen, um über aktuelle Themen zu diskutieren und sich in Workshops und Vorträgen auszutauschen.



Die Umstellung unserer Rechner auf Linux ist in vollem Gange und unser Podcast Angebot wird ebenfalls ausgebaut. Das sind nur einige der momentanen Aktivitäten.

Lora wird auch über das Spendenportal WirWunder der Sparkassen München durch Spenden unterstützt. Dafür gibt es eine extra Projektseite mit genauen Infos, wofür wir die Spenden benötigen.

Diese findest du unter https://www.wirwunder.de/project/87065

Und wie du vielleicht weißt, sind wir dringend auf Spenden angewiesen.

Und das Tolle: Vom 05. Dezember 09:00 Uhr veranstaltet die Sparkasse auf WirWunder eine Verdoppelungsaktion der Einzel Spenden bis 100€ (so lange das Budget reicht).

Und unser Projekt ist dabei.



Das bedeutet: Jetzt brauchen wir deine Unterstützung!



Denn Spenden werden bis zum 07. Dezember 23:59 Uhr verdoppelt ( bitte Bedingungen beachten).

Das heißt, noch mehr Geld kommt unserem Projekt zugute.

Und schnell sein lohnt sich, da es nur ein begrenztes Budget gibt und sich die Chance auf eine Verdoppelung damit erhöht.

Spende bitte am 5.Dezember ab 9:01 Uhr für unser Projekt über

https://www.wirwunder.de/project/87065 Danke! (Aktion geht bis 07. Dez. 23:59 Uhr)



Weitere Möglichkeiten Radio Lora München zu unterstützen ist durch das Weihnachtsmatching von betterplace.org direkt.

Verstärkt werden jeden Advents-Sonntag, 30.11., 07.12., 14.12., und 21.12.2025, jeweils zwischen 9:00-23:59 Spenden bis 100 € an uns um 25% bis das Aktions-Budget aufgebraucht ist.

Bitte nur über diesen Link!!! https://www.betterplace.org/de/projects/87065

Es empfiehlt sich früh, ab 9:00 Uhr zu spenden. Danke!

Wenn du unsere Arbeit noch darüber hinaus unterstützen möchtest, teile die Aktion und unseren Projektlink auch mit deinen Bekannten, Freunden und deiner Familie.

Tausend Dank für deine Unterstützung!