Allein in der Menge – auf der Suche nach Gemeinschaft

Fühlst du dich manchmal so ein wenig außen vor in der Gesellschaft? Fällt es dir vielleicht nicht ganz so leicht mit anderen in Kontakt zu kommen? Und irgendwie stellst du manchmal fest, ich fühle mich öfters echt einsam.

Das ist sicher kein schönes Gefühl. Jedoch ist man damit nicht alleine in der Menge. Einsamkeit kann jeden treffen. Manchmal ist es einfach eine Lebenslage, die Einsamkeit fördert oder man hat vielleicht in der Kindheit schon nicht gelernt, emotionaler Verbindungen aufzubauen.

Einsamkeit ist insgesamt in der Gesellschaft immer noch mit Scham und Schuld behaftet. In unserer Leistungsgesellschaft wird oft angenommen, dass man doch auch bei sozialen Kontakten high performen müsste und das Kennenlernen von neuen Leuten und dann im besten Fall sich mit diesen auch noch verbunden zu fühlen, gar kein Problem sollte. So ist Einsamkeit dann vielleicht auch mit einem Gefühl verbunden, dass man versagt hat, dass etwas mit einem ja nicht stimmen müsse. Aber das stimmt überhaupt nicht. Einsamkeit kann jeder mal empfinden. In der heutigen Sendung wird durch die Tagung „Die vielen Einsamkeit“ in der evangelischen Akademie Tutzing beleuchtet, was Einsamkeit überhaupt ist und wann sie eher auftreten kann. Außerdem geht es darum, raus aus der Einsamkeit zu kommen und Gemeinschaften wieder zu finden. Hierbei wurde beim verlängerten Themenwochenende „Gemeinschaft/en“ von Neuland&Gestalten im Gesellschaftsraum in München eruiert, was eine Gemeinschaft überhaupt ist und was für verschiedene Leute bei dieser wichtig ist.



Ihr dürft euch auf spannende Interviews freuen mit…

–Stefanie Hufschmid, Digitalstreetworkerin beim BJR: Arbeit im Bereich Digital Streetwork mit Kindern und Jugendlichen auch im Hinblick auf Einsamkeit -> Startseite – Digital Streetwork Bayern

–Cornelia Coenen-Marx, Inhaberin der Agentur Seele und Sorge, Pastorin und Publizistin beispielsweise des Buches „Die Neuentdeckung der Gemeinschaft“: Stadtteil. und Quartiersarbeit, Nachbarschaft, Co-Working

– Dorothea Eichhorn, Sozialarbeiterin und Leiterin des Diakonischen Werkes Fürth unter anderem im Bereich der Stadtteil- und Quartierarbeit: Angehen von Einsamkeit in der Stadtteil- und Quartiersarbeit in Fürth

– Dr. Martin Hyun, u.a. Autor: Buchbesprechung „Gebrauchsanweisung für Nachbarn“

– Silke Zimmermann, Geschäftsführerin und Programmleiterin von Neuland&Gestalten: Stellt das Themenwochenende „Gemeinschaft/en“ näher vor

