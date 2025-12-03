Do 04.12. – Nachtschiene bei LORA München

In der Nacht von Donnerstag, den 04. Dezember auf Freitag, den 05. Dezember entgleist die Nachtschiene auf LORA München! Im Livestream und auf DAB+ dürft ihr euch auf unkommerziellen und unkonventionellen Sound verschiedener DJs aus dem Münchener Raum freuen! Zum Nachhören gibt´s die verschiedenen Sets anschließend beim Autonomen Audio Kollektiv auf Soundcloud.

Line-Up:

00:00 Uhr – 02:00 Uhr: DΣNICE WUT Kollektiv

02:00 Uhr – 04:00 Uhr: Kassetka (Drum n Bass, Breakbeat)

04:00 Uhr – 06:00 Uhr: Sulti (Core, Experimental, Darkpsy, Hightech)